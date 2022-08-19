倫敦地鐵公車罷工抗議薪資縮水 陸上公共交通停擺

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國首都倫敦陸上公共交通網絡今天大停駛，因鐵路和公車員工發起罷工爭取更好薪資和工作條件。由於英國物價漲幅達兩位數，造成薪資縮水，這是今夏連串勞資紛爭最新一起。

路透社報導，倫敦交通局（Transport for London，TfL）表示，倫敦地下鐵和地上鐵的所有路線今天完全或局部停駛，倫敦西部的數十條公車路線服務也中斷。

範圍更廣的英國全國鐵路網昨天已有數萬名員工罷工，他們明天也將再度發起罷工。

英國各地通勤者今年已數度經歷鐵路員工罷工造成的交通中斷。發起罷工的工會要求會員的薪資和工作條件獲得改善，以更佳反映能源價格上漲掀起的通貨膨脹造成生活成本大增。

數據顯示，英國7月通膨率達到10.1%，創下1982年2月以來最高紀錄。由於俄羅斯侵略烏克蘭造成能源成本上升，透過帳單直接衝擊英國消費者，並透過糧食價格上漲帶來間接衝擊。

這已導致英國的企業、工會和政府之間形成三方對峙。企業表示，成本上漲及需求滑落壓縮他們的協商空間；工會則喊勞工負擔不起生活；但政府擔心，薪資大漲可能刺激通膨升溫。

英國其他產業的勞工也正在計劃發起罷工或醞釀爭議行為，包括港口勞工、律師、教師、護理師、消防員、清潔員、機場員工和郵局職員。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110819