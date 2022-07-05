薪資喬不攏 挪威油田工人罷工衝擊油氣產量

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（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）挪威的萊德恩工會（Lederne labour union）告訴路透社，挪威海上石油工人今天開始罷工，此舉將導致石油和天然氣產量下降。

石油工人在石油和天然氣價格居高不下之際罷工，要求提高薪資，以彌補通貨膨脹導致物價上升。

萊德恩工會領袖英格瓦森（Audun Ingvartsen）受訪時說：「罷工已經展開。」

挪威勞工部重申，正「密切」關注這場勞資衝突，若有特殊情況，當局可以出手干預並阻止罷工。

挪威能源巨頭Equinor說，今天的油氣每日產量將減少8.9萬桶當量，其中天然氣占了2.75萬桶。

挪威石油天然氣協會（NOG）3日警告，罷工將使明天的天然氣產量進一步下滑，日產量將降至29.2萬桶當量，相當於平時產量的13%。

這個遊說團體指出，從明天開始，石油每日產量將減少13萬桶，相當於挪威總產量的6.5%左右。

根據路透社推估，如果罷工到9日進一步升級，挪威近1/4的天然氣產量將關閉，15%的石油產量將停產。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1110705