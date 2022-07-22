義大利9/25改選 下屆政府恐明顯右轉

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義大利總理德拉吉雖贏得上議院的信任投票，但聯合內閣因內部離心瓦解，將於9月25日提前大選。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）

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（中央社羅馬21日綜合外電報導）義大利總理德拉吉的聯合內閣因內部離心瓦解，將於9月25日提前大選。下屆義國政府很可能由一群右翼政黨組成，包含疑歐與親俄立場鮮明者，恐為西方穩定與領導增添陰影。

「華盛頓郵報」指出，德拉吉（Mario Draghi）昨天雖贏得上議院的信任投票，但聯合內閣裡的3大主要政黨均棄權，代表德拉吉難再獲國會多數支持。跨越左右光譜所組成的大聯合內閣無以為繼，也象徵歐盟第3大經濟體義大利一段政治相對穩定團結的時光告終。

在信任投票前，義大利聯合內閣裡的極右翼和中右翼政黨在一份聯合聲明表示，只要內閣把「五星運動」（Five Star Movement）黨踢出，他們願繼續讓德拉吉領導政府，但德拉吉說他是總統於2021年政治危機時請來團結國家，非出身民選，因此他只願領導包含「五星運動」的聯合政府維繫團結。

義大利訂於9月25日提前改選，將是二戰結束後首次於秋季舉行大選，但秋季一般是義國國會審查政府年度預算的時節，此時選舉勢必打亂施政運行，而且民調顯示，居於領先者是一票從中間偏右到極右的政黨。

中間派的德拉吉這一年半領導跨越左右的大聯合政府，憑藉歐洲央行總裁任內建立起的聲譽，德拉吉強化義大利在歐盟的影響力，有力地確保歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭採取強硬路線。

德拉吉政府已淪看守內閣，華郵認為選後的義大利恐出現截然不同風貌。

下屆義大利政府很可能由一群民族主義者與中間偏右政黨組成，包含一些疑歐與親俄立場鮮明者，近日一些政壇忠於德拉吉的人士警告，義國的政治危機恐讓俄國總統蒲亭稱心如意。

但未來局勢會否真如此發展仍不明朗。目前唯一不在聯合政府的極右「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）支持率最高，黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）已表態支持烏克蘭對抗俄羅斯。

「紐約時報」報導，德拉吉內閣瓦解代表義大利一段罕見相對穩定且具影響力的時代告終，在歐洲苦於維持一致抗俄決心之際開啟又一段注定將是動盪的政治時節，且義大利本身還得面臨通膨、俄烏戰爭、疫情回溫以及持續改革以獲歐盟的復甦金援等龐大挑戰。

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紐時同樣認為，歐洲央行總裁任內帶領走出歐元危機的德拉吉，擔任總理一年半大大增加義大利的國際影響與經濟願景，讓義大利成為西方團結聯盟對抗俄國侵烏的基石。

但紐時指出，聯合政府瓦解形同義大利再讓歐洲走入政治實驗，因為就在4月，法國總統馬克宏雖成功連任，但執政黨卻在國會選舉失利，極右勢力在法國大有斬獲。在高齡79歲的美國總統拜登COVID-19確診之際，德拉吉將下台無疑震顫歐洲市場，為西方穩定與領導增添陰影。（譯者：陳亦偉）1110722