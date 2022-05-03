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義總理呼籲建立更強大歐盟 向東擴張納入烏克蘭

2022/5/3 23:30（5/4 10:23 更新）
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義大利總理德拉吉3日表示，歐盟經歷烏克蘭戰爭引發的歷史性挑戰後必須變得更強大，包括向東擴張，接納烏克蘭等國家。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
義大利總理德拉吉3日表示，歐盟經歷烏克蘭戰爭引發的歷史性挑戰後必須變得更強大，包括向東擴張，接納烏克蘭等國家。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
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（中央社史特拉斯堡3日綜合外電報導）義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，歐洲聯盟經歷烏克蘭戰爭引發的歷史性挑戰後必須變得更強大，包括向東擴張，接納烏克蘭等國家。

德拉吉在法國史特拉斯堡告訴歐洲議會，這場衝突「集結了安全、人道、能源和經濟危機」，顯示現有的歐盟機制在應變方面「不夠完善」。

他認為，答案在採取「務實的聯邦主義」（pragmatic federalism），能簡化決策，除掉目前往往足以防礙多數立場的成員國否決權。

他說：「這開啟了邁向修訂條約的道路。若情況如此，我們應該擁抱它。」德拉吉的發言得到歐洲議會議員們的掌聲。

德拉吉是歐洲央行前總裁，10年前曾因拯救歐元免於崩潰而備受讚揚。他表示，歐盟東擴是關鍵，包括接納烏克蘭。

他說：「我們需要完全整全那些懷抱歐洲願望的國家。」

德拉吉表示，義大利支持與阿爾巴尼亞和北馬其頓「立刻開啟入盟談判」，以及加強與科索沃（Kosovo）和波士尼亞（Bosnia）的談判。

他說：「我們支持所有這些國家加入歐盟，我們也希望烏克蘭成為歐盟成員。」

俄羅斯入侵幾天後，烏克蘭請求快速進入歐盟。布魯塞爾回應稱，入盟過程嚴格、複雜且耗時數年，不過願為基輔加速初步評估階段。

自2020年以來，阿爾巴尼亞和北馬其頓已準備好開始入盟程序，但由於保加利亞反對以及德國、荷蘭增添一些條件，此事陷入停滯狀態。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110503

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