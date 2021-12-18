義大利當選經濟學人年度國家 立陶宛挺台進入決選

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「經濟學人」評選2021年度表現最進步國家，由義大利雀屏中選。圖為羅馬競技場。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）「經濟學人」評選2021年度表現最進步國家，由義大利雀屏中選，而立陶宛為民主價值挺身而出，不畏中國威嚇霸凌，讓台灣設立代表處，同時不畏白俄羅斯難民潮攻勢，庇護白俄異議人士而入選決選名單。

「經濟學人」每年評選「年度國家」，並非頒發給最強大、最富有，或是最幸福的國家，而是頒給進步最多的國家，2021年亦是如此。過去獲選的包括烏茲別克（因為廢除奴隸制度）、哥倫比亞（創造和平），以及突尼西亞（擁抱民主）。

文中表示，今年度的得主尤其難選。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，把苦難傳播到世界各地，雖然疫苗被成功研發，卻分配不均，接著又出現Omicron變異株等各種新突變病毒。

在許多國家，公民自由和民主規範受到侵害。俄羅斯的主要反對派領導人入獄、美國前總統川普的支持者衝進美國國會大廈、內戰席捲衣索比亞和緬甸。但在一片陰霾當中，仍有一些國家散發光芒。

2021年度國家的決選名單有5國，包括薩摩亞（Samoa）、摩爾多瓦（Moldova）、尚比亞、立陶宛與義大利。

文中表示，立陶宛為民主價值挺身而出入選。如果立陶宛是一個城市，那麼它的人口數在中國甚至擠不進前40大城。但這個波羅的海小國，卻不畏懼北京政府威嚇，讓台灣以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處。

中國決意要霸凌立陶宛，直到投降為止。「環球時報」取笑立陶宛是「蕞爾小國」、「跳蚤」，但立陶宛仍與之對抗，讓世界各地的民主人士都佩服立陶宛的膽氣。

立陶宛也挺身對抗其他專制政權，為來自鄰國白俄羅斯和俄羅斯的異議人士提供庇護，包括可能是真正總統當選人的白俄反對派季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

偷走這場大選結果的白俄獨裁者魯卡申柯（Alexander Lukashenko）試圖為此報復立陶宛，迫使難民潮跨越立陶宛邊境，但立陶宛堅定回應，處置方式也比遭受同樣報復手段的波蘭人道許多。

南太平洋小島國薩摩亞法院化解憲政危機，掌權33年的執政黨垮台，由改革派、同時也是薩摩亞首位女性總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）接任。

歐洲最貧窮的國家之一摩爾多瓦素來是俄羅斯的洗錢中心。但在2020年底，反貪腐的桑杜（Maia Sandu）當選總統，她的政黨並在2021年取得國會多數。

尚比亞重拾民主。1年前，這個國家腐敗又貧窮。今年8月，尚比亞總統倫古（Edgar Lungu）試圖操縱選舉，但尚比亞選民支持民主派商業大亨希奇萊馬（Hakainde Hichilema），讓他以極大的票數差距勝出。他與國際貨幣基金（IMF）達成協議商討紓困，承諾砍掉浪費的燃料與電力補貼，並對貪腐展開調查。

不過，「經濟學人」最終把最進步國家名號頒給義大利。

文中指出，「經濟學人」經常批評義大利挑選領導人的眼光，例如前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）。由於治理能力薄弱，義大利人在2019年甚至比2000年時更窮，然而今年，義大利改變了。

文中指出，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）是一名稱職、贏得國際敬重的總理。義大利政界終於消弭歧見，支持一項大規模改革方案，使義大利得以獲得歐盟的疫情後復甦計畫基金。

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義大利的疫苗接種率在歐洲名列前茅。經歷艱困的2020年後，義大利的經濟復甦步調甚至比法國或德國更快。

但「經濟學人」也指出，明智的政府似乎並非義大利政壇的常態，這種情況可能被逆轉。德拉吉似乎想擔任總統，一個更具儀式性的職務，而下任總理未必能像他一樣稱職。儘管如此，比起2020年底，義大利確實成為更好的國家，因此成為最進步國家得主。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1101218