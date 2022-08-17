西班牙度假費用高漲 民眾度假天數縮水

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（中央社記者胡家綺馬德里17日專電）受到旅遊業需求大增和通貨膨脹影響，今夏西班牙度假費用約上漲3成。面對昂貴的假期，民眾只好縮短度假天數，不出門用餐而改在度假公寓裡自炊，以節省旅行成本。

由於後疫情時代全球報復性旅遊需求大增，加上俄烏戰爭引爆通膨危機，導致今年暑假在西班牙度假的費用高漲。根據國家報（El País），西班牙旅館平均房價約攀升20%，若將汽油、交通、餐飲等旅行花費都納入計算，假期整體成本約比去年貴上30%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年，西班牙旅館每人每晚平均房價為48歐元，今年上漲至58歐元。某些深受國外觀光客喜愛的地點，如伊比薩（Ibiza）小島上的城市，漲幅甚至高達60%。

考量到國外旅行的機票錢更傷荷包，又得面對旅遊旺季機場大排長龍、航空公司機組人員罷工導致航班延誤的種種不確定性，西班牙網路旅行社Destinia對國家報表示，今年有90%的西班牙人都選擇在國內度假，畢竟有車好上路，即使到最後一刻才決定要出門，訂房也比較容易。

但面對國內旅館與旅遊相關費用全面漲價，為節省旅行預算，西班牙民眾只得縮短假期天數。根據Destinia的銷售數據指出，西國消費者在2019年暑假的平均訂房入住天數為5晚，今年則下滑到3至4晚。

國家報也做了3種國內旅遊方案的價格分析比較。和去年相比，開車自駕到海邊度假公寓住一週的費用增加了34%，搭飛機到加納利群島（Canarias）旅館住一週的費用增加了25%。由於燃料和食品價格都持續飆漲，僅僅只是開車到海邊進行野餐的費用，也比去年增加了31%。

即使度假變得如此昂貴，許多西班牙中產階級還是不肯放棄出門度假？

西班牙哈恩大學（Universidad de Jaén）的旅遊經濟學教授普利多（Juan Ignacio Pulido）對國家報解釋說：中產家庭早在年初就已將度假費用納入了年度家庭預算中，因為「度假」對西班牙人來說，是僅次於食物、健康、教育和住房的重要事項，寧可「縮水」，不可或缺。（編輯：高照芬）1110817