因應高通膨低成長 投信推股債平衡基金搶市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北16日電）元大投信預估今年投資趨勢應從台灣走向全球，從存股走向股債平衡，8月18日將推出全球優質龍頭平衡基金，以因應未來高通膨、低成長的趨勢。

一向被視為市場風向球的ETF龍頭元大投信今天舉行新基金上市記者會，元大投信董事長劉宗聖表示，面對未來不確定的年代，要先把風險管理好。

他認為，疫後新生活、新經濟、新投資的新思維下，將從選股導向改變為配置導向，投資不能沒有台股，但也不能只有台股，從台灣邁向全球，股票加債券平衡的配置，因應未來的市場波動及不確定性。

元大投信表示，經歷今年上半年市場洗禮後，投資人對多元配置與資產品質更加重視，期待在成長與安穩間找到最佳平衡點。

元大投信將於8月18日起募集「元大全球優質龍頭平衡基金」，訴求布局全球優質龍頭股債資產，並設有強勢貨幣美元級別，為台灣首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金，瞄準全球優質龍頭企業，透過股債動態調整參與資產回升轉機。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，「漲時重勢，跌時重質」，龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標。針對強勢美元，元大投信認為，現階段美國的就業、消費數字可望支撐美國順利度過景氣循環，聯準會也展現打壓通膨決心，未來一年美國貨幣政策收緊的力道仍將遠超其他主要國家，利差因素將支撐美元維持相對強勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，截至8月12日，日經225指數今年以來含息報酬率為0.3%，明顯優於MSCI全球股市下跌11.4%，主要由受益日圓貶值的出口股所帶動，如三菱汽車、迅銷（UNIQLO母公司）等今年都有逾3成漲幅。

元大投信表示，基金在操作上，不會偏重特定國家或產業，而是在全球市場中採取擇強布局的投資策略，強勢的日股預計是基金在第4季的重點布局區域，目前看好汽車股和科技股等出口產業的投資機會。（編輯：張良知）1110816