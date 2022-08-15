不只關心通膨與經濟 中國威脅論成西方選戰話題

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儘管對通膨和衰退的擔憂深深盤據選民心中，主宰各國選情的另一大議題，則是「中國帶來的威脅」。圖為北京天安門。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）儘管對通膨和衰退的擔憂深深盤據選民心中，經濟問題卻不是英國、澳洲、美國和其他國家政治競選活動的唯一焦點，主宰各國選情的另一大議題，則是「中國帶來的威脅」。

美聯社報導，多年來，各國一直尋求在促進與這個世界第二大經濟體進行貿易和投資，以及對中國投射軍事力量、間諜活動和人權記錄的擔憂之間取得平衡。

如今，天平已逐漸朝後者傾斜。從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月稍早旋風訪問台灣後，中國連續多日在台灣周邊海空域大規模軍演，引發美國、歐洲、日本和澳洲反彈，加上西方情報機構針對北京的窺探和干預發出愈來愈多警告，可見一斑。

民調顯示，許多民主國家的公眾開始出現反中情緒，促使政治人物將矛頭對準中國，將國內出現的種種經濟慘況歸咎於中國，同時聲討中國對鄰國和世界各地造成安全威脅。

●英相角逐戰 誰才是對中國態度最強硬的領袖？

許多歐洲人也正在重新平衡他們對中國的態度。

在成為英國下一任首相的角逐戰上，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）上個月在電視辯論中針鋒相對，說自己才是對中國態度最強硬的領袖。

這與即將卸任的英相強生（Boris Johnson）以商業為中心的「親中派」立場截然不同，許多西方國家和日本等民主社會的選戰活動，也出現日益強硬的反中言論。

在英國保守黨黨魁選舉呼聲最高的特拉斯曾談到擴大她所謂的「自由網絡」，以便民主國家能更有效地對抗中國和俄羅斯。她說，她將打擊中國科技公司，例如短影音平台TikTok的持有者。

作為英國外相，特拉斯強烈批評中國在裴洛西訪問台灣後所採取的軍事行動，指控北京對台灣的「侵略性和致使局勢廣泛升級，威脅地區的和平與穩定」。

英國前財相蘇納克已承諾關閉部分由中國資助、在英國大學推廣中國文化和語言的孔子學院，率領國際聯盟打擊中國網路威脅，以及協助英國企業和大學打擊中國的間諜活動。

隨著英方試圖了解北京日益武斷可能構成的威脅，英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）上個月表示，中國如今已超越反恐，成為其首要情報任務目標。

先前曾在雪梨工作的倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）亞太事務主任布蘭德（Ben Bland）說，英國和澳洲政界人士談論中國的方式出現巨大轉變，從5年前關注貿易和商業關係，變成「從對國家安全和經濟競爭力帶來威脅」的角度來看待中國。

●澳洲變天 工黨新政府否認將調整對中國政策

在5月的澳洲大選，中國議題顯得尤為重要，最終敗選的保守派試圖將反對派貼上「不敢與北京抗衡」的標籤。

睽違9年重返執政的工黨矢口否認澳洲將調整對中國政策，並指共軍圍繞台灣海空域展開的大規模軍事演習「反應過度且破壞穩定」。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）說：「澳洲持續呼籲克制、緊張情勢降溫，這不單是澳洲的呼籲，也是整個關切當前局勢的區域的呼籲。」

●中國議題將成美期中選舉焦點

在美國前總統川普採取激烈反中立場許久之後，中國議題料將成為美國今年秋天期中選舉的重頭戲，特別是在中西部工業州。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的調查顯示，在北美、歐洲和亞洲接受調查的19個國家中，許多國家對中國的負面看法處於或接近歷史最高點。

美國情報機構也正在將關注的焦點與資源轉向中國。

在美國，兩個主要政黨都在競選活動抨擊中國，特別是在中西部地區，在當地中國進口產品被指為製造業工作機會流失的禍首。

參選賓州聯邦參議員的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）今年春天投放了數以千計提及中國的電視廣告。在俄亥俄州，民主黨參議員候選人萊恩（Tim Ryan）在一則廣告中宣稱：「這是我們與中國的對決。」

民調顯示，無論是中國還是總體外交政策，都不是大多數美國選民最關心的問題。但政治策略家認為，在11月的美國國會選舉中，中國仍可能是個強有力的政治問題，因為候選人正試圖將美國的經濟挑戰和中國聯繫起來。

●亞洲情勢微妙

在亞洲，情況更加微妙。

在俄羅斯入侵烏克蘭及台海緊張情勢加劇後，日本選民更加支持打造強大的軍隊。

在3月的韓國總統選舉中，候選人在如何應對中國和美國這兩個重要合作夥伴之間日益激烈的競爭方面存在分歧。

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以微弱優勢獲勝的韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）矢言要與美國建立更強大聯盟，他的自由派對手則主張採取平衡行動。但自5月上任以來，尹錫悅一直避免惹惱中國這個重要的出口市場。

當裴洛西離開台灣前往韓國訪問時，尹錫悅並未接見裴洛西，僅透過電話與她交談，他的政府也沒有批評中國軍隊在台灣周圍軍演的行動。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110815