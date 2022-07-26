英相選舉中國議題成焦點 內外交迫黃金年代難復返[影]

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（中央社記者陳韻聿倫敦特稿）英國保守黨黨魁選舉戰況激烈，對外事務近日成為焦點，兩位候選人較量誰對中國更「強硬」。這除了是為迎合黨員偏好，也是因為英國內外對中國威脅日益警覺，英中關係恐難再迎「黃金年代」。

最後一輪黨籍國會議員投票20日結束後，外交大臣特拉斯（Liz Truss）、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）進入決選，將由一般黨員投票選出新黨魁、也就是新首相。

若干分析指出，這場黨魁選舉恐將名列保守黨史上最不堪、仇恨值最高、心機最重的選舉。

原本勢如破竹的蘇納克在議員投票的最後階段也戰戰兢兢，如今和特拉斯對決，兩人雖都宣稱要打一場「正向」選戰，雙方人馬卻殺得眼紅，包括在新戰場：中國議題。

英國獨立智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）6月發布具指標性的年度報告，分析英國大眾對政府對外政策和全球事務的看法，其中提到英國民眾視中國強權崛起為國安三大威脅之一（前兩大威脅為氣候變遷和恐怖主義），約45%民眾認為中國和俄羅斯對英國構成同等程度的威脅，少於20%的民眾認同中國在英國的經貿投資活動。

此外，針對是否認同加強與中國合作應對全球挑戰，自由民主黨、工黨和保守黨支持者回答「是」的機率分別約為5、4和3成。

根據英國市場調查與數據分析公司「輿觀」（YouGov）的資料，蘇納克和特拉斯在一般黨員間的支持度大約是4比6。

英國廣播公司（BBC）昨晚舉行電視辯論會，根據市調公司Opinium會後發布的民調結果，在1000餘位受訪一般選民中，蘇納克和特拉斯的支持度為五五波，但較多選民（35%）看好蘇納克帶領保守黨贏得下次大選的能力（相較於特拉斯的29%）。

不過，在保守黨選民中，認為特拉斯或蘇納克昨晚表現較佳的分占47%、38%。特拉斯昨晚再度提到，蘇納克任內支持擴大與中國的經貿往來。

特拉斯對俄、中等挑戰自由、民主、法治、人權原則的政權採取強硬立場，並以此自豪，也曾以外相身分呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友一同協助台灣自我防衛，較英國政府歷年的台灣相關發言往前跨一大步。

她曾在國際貿易、財政、司法、環境等部門任官，近期主張打造結合軍事、政治、經貿、科技安全的全球自由網絡，並讓七大工業國集團（G7）成為「經濟的北約」。

影片來源：BBC News

相較之下，財經投資分析師出身的蘇納克僅在財政部歷練過，外交和安全事務普遍被視為他的弱點，也是特拉斯陣營不會輕易放過的施力點。

蘇納克曾遭批評任內對制裁俄羅斯瞻前顧後、出手太慢；未考量通貨膨脹、援助烏克蘭等因素，拒絕進一步提升國防預算；以及對中國過於「軟弱」，無視北京人權劣跡。

他和妻子兩人的富豪身分也成為軟肋。他任內將納稅人的平均稅收負擔拉升至英國近70年來最高，妻子莫西（Akshata Murthy）卻遭揭露利用不在籍身分避稅。

莫西還持有數位服務集團Infosys價值數億英鎊的股份。Infosys由莫西的父親納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）創立，在多國設有據點，包括在中國10多個城市營運，員工超過3000人。

蘇納克曾主張對中政策應更「細緻」、「平衡」，相信英國有能力與中國發展安全、互惠的經貿關係，善用中國龐大的市場與資金。整體而言，他對中國的看法與曾自稱是「親華派」、在黨員間依然人氣不可小覷的首相強生（Boris Johnson）相去不遠，但國內外情勢改變，黨員民調落後的蘇納克不得不調整說詞。

他趕在BBC電視辯論會登場前提出中國政策，指出長期而言，中國對英國的安全構成最大威脅。他主張關閉英國境內所有孔子學院，建立「科技的北約」，並批評中國企圖霸凌台灣等鄰居。競選團隊指出，早在2017年，身為國會議員的蘇納克即曾為智庫撰文，示警俄、中威脅跨國海底電纜的安全。

由於突然顯得對中「鷹味」十足，特拉斯陣營隨即有聲音質問蘇納克過去逾兩年任內「到底在哪裡」。

此外，從特拉斯「經濟的北約」到蘇納克「科技的北約」，「先來後到」之差，難免讓蘇納克被質疑取法特拉斯。

蘇納克陣營則反擊，職位不同，思維就不同，例如特拉斯2012至2014年任職教育部期間，對孔子學院態度正面；2019至2021年擔任國際貿易大臣，恐怕也難以「對中鷹派」自居。身為財相，蘇納克基於職責必須考慮對外政策的經濟和財政成本，但在首相的高度，他較可放手一搏。

不過，除了「換位子就換腦袋」，大環境因素恐怕更重要。

以強生為例，他的同父異母弟弟麥克斯．強生（Max Johnson）在中國有龐大商業利益，父親史坦利．強生（Stanley Johnson）與中國政界關係良好，近期還規劃在中國官方支持下，前往西藏、新疆等地拍攝紀錄片，追溯馬可波羅（Marco Polo）的「絲綢之路」。強生家族在中國的政商網絡多年來屢遭詬病。

然而，自2019年擔任首相至今，隨著中國構成的安全威脅日益明顯，強生政府陸續推出排除中國電信巨擘華為參與5G基礎建設，加強審查中國資本活動，與美國、澳洲、紐西蘭等盟友擴大合作確保印太區域的自由、和平等政策。他也曾暗指中國借助船堅砲利、霸凌與高利貸在全球擴大影響力。

不過，與行政部門相較，國會對中國的立場更積極、強勢。無論是呼籲關閉孔子學院、示警中資對英國大學院校的影響力，或是強化英國在科技、經貿、政治等領域對中國惡意活動的應對韌性，往往有賴國會的公開發聲、監督和立法，甚至頂住官員「搓湯圓」的壓力。

此外，英國近年陸續有「中國研究小組」（China Research Group, CRG）、「 對華政策跨國議會聯盟 對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China） 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立

包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入

關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等 看更多 關閉 」（IPAC）等分別側重政策研究和倡議行動的中國事務相關國會組織成立，其成員及各自「友軍」的表態對黨魁選舉結果的影響力不容忽視。

據了解，CRG共同主席、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）可望在新政府任職；他近日也表態無論是特拉斯或蘇納克當選，都願接受新首相任命、為國服務。

圖根哈特雖無緣進入黨魁決選，但在外交、國防領域的專業能力已有目共睹；更重要的或許是，他稱得上是英國政壇的「友台」人士。

儘管經濟和民生預料將持續是黨魁選舉熱門議題，長遠、宏觀來說，任何領域的安全問題終究無法迴避中、俄等政權的因素。無論誰是新首相，英中關係曾有的鍍金光芒已趨於黯淡，台灣則可期待在新局勢中，穩健拓展活動空間。（編輯：黃自強/周永捷）1110726