英國首相之爭 保守黨蘇納克、特拉斯首度在黨員面前交鋒

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英國保守黨成員蘇納克（左）和特拉斯（右）為了接替首相強生而進行激烈決鬥。（左圖取自facebook.com/rishisunak，右圖取自facebook.com/LizTrussMP）

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（中央社里茲28日綜合外電報導）英國保守黨成員蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）為了接替首相強生（Boris Johnson）而進行激烈決鬥，今天首度在同黨黨員面前互相質問對方。

法新社報導，內閣反彈、閣員相繼辭職迫使醜聞纏身的強生下台後，保守黨基層黨員將選出新黨魁。這場在英格蘭北部里茲（Leeds）進行的競選造勢是全國12場向黨員拉票活動的第一場。

黨魁之爭的結果將於9月5日揭曉。在英國面臨生活水準低迷之際，特拉斯矢言當選後將立即減稅，在保守黨黨員民調中建立起強大的領先優勢。

在外交政策方面，兩位競爭者都利用這場辯論來延續強生對烏克蘭的堅定支持，並抵抗中國與日俱增的集權勢力崛起，同時從定義模糊的「英國脫歐機會」中獲益。

外交大臣特拉斯曾在約克郡里茲一個富裕的郊區就讀中學，她說自己在約克郡的成長經歷賦予她「勇氣、決心和直言不諱」。

她對現場黨員說：「我的朋友，這就是我認為唐寧街現在所需的東西。」

前財政大臣蘇納克則譴責特拉斯的「童話經濟」，矢言要先抑制飆升的通貨膨脹，但也坦承自己在這場選戰中居於下風。

到目前為止，蘇納克和特拉斯進行兩場面對面電視辯論都相當激烈，不過26日進行的第2場辯論因TalkTV主持人在直播中昏倒而立即喊卡。

富有的前金融家蘇納克也反擊了來自特拉斯陣營對他在時尚方面昂貴品味的刻薄攻擊，特拉斯陣營的攻擊旨在顯示蘇納克在艱難時期與老百姓脫節。

蘇納克說：「這與我穿什麼鞋子、穿什麼西裝無關，而是攸關我要為這個國家做什麼事。」這番話雖博得掌聲，不過蘇納克也遭一名提問者指責他在強生背後捅刀。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110729