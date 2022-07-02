國際原物料價格飆漲 韓國上半年貿易赤字創新高

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）受到國際油價等原物料價格飆高影響，韓國今年上半年出口額在刷新歷史紀錄同時，貿易赤字也創下新高；韓國國內通膨狀況預期也將隨著國際能源價格上升惡化，年增率可能突破6%。

韓國朝鮮日報報導，韓國今年上半年出口額首次突破3500億美元紀錄，刷新歷史新高，但出口亮眼表現仍不足以彌補進口金額，貿易赤字也達到103億美元新高，為歷年同期最高紀錄。

造成大幅貿易赤字主因在於國際原油、天然氣等能源與原材物料價格大漲，與一年前相比，進口原油、煤炭及天然氣等價格增加超過87%、約410億美元，鋼鐵、農產品進口額也大幅上升。

韓國企劃財政部長兼經濟副總理秋慶鎬指出，外部環境條件在短時間內難以改善，下半年出口也不甚樂觀；若當前狀況延續，韓國今年全年貿易赤字可能比2008年全球金融海嘯時的147億美元更高。

能源價格持續喊漲，也可能讓韓國通膨狀況雪上加霜。根據韓國統計廳統計，韓國5月消費者物價較一年前增加5.4%，創下13年9個月以來最大增幅，秋慶鎬接受媒體訪問時曾表示，受國際油價及糧食價格等激增影響，6月或7到8月韓國物價年增率可能達到6%。

在5月物價增幅中，電費、瓦斯費及水費約貢獻0.32個百分點；同樣與一年前相比，電費、瓦斯費及水費增加9.6%，為2010年1月以來最大增幅。但在如此基礎上，韓國電費及瓦斯費7月起皆再調漲，恐怕將挹注物價增幅超過6%。

韓國電力公司日前拍板調漲7到9月電價，韓聯社報導指出，這次電價調漲預計讓4口家庭每月電費增加1535韓元（約新台幣37元）；7月起瓦斯費也將調漲，以首爾市為基準，每戶平均每月瓦斯費還要增加2220韓元（約新台幣54元）。

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通膨狀況持續惡化，韓國政府也正在商議各種政策措施，韓國經濟引述政界說法報導，執政黨國民力量國會議員提議將上班族餐費所得稅免稅額從現行的10萬韓元提高至20萬韓元，獲最大在野黨共同民主黨支持，可望在近日臨時會中處理。

韓國現行規定上班族月薪中的餐費津貼最多10萬韓元可列為免稅額，但從2003年上路以來就未曾調整過，考量19年來物價變動，國民力量提案將免稅額度提高至20萬韓元；對6歲以下子女的教養津貼免稅額度也擬自10萬韓元提高至20萬韓元。（編輯：黃自強）1110702