韓國升息牽動匯率競爭力 學者：產品價值才是重點

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）韓國央行升息2碼，外界關心是否牽動台韓出口產業競爭消長，學者分析，今年以來韓元貶值幅度大於台幣，如今升息，只是拉近與台幣匯率差距，但出口競爭力端視產品價值，近2年台灣出口優勢在半導體，匯率對產業影響程度降低。

韓國6月消費者物價指數（CPI）年增達6%，而為遏止快速攀升的通貨膨脹，韓國中央銀行今天歷史性升息2碼，將基準利率提升至2.25%，創1999年以來最大幅升息紀錄。

韓國央行升息料將連帶拉抬韓元匯率，勢必會對韓國外銷產業造成一定程度影響，由於台韓外銷產業多半存競爭關係，讓外界關注韓國升息對貨幣匯率走向與台韓產業的影響。

中經院副院長王健全分析，韓國通膨情形較台灣嚴重，加上今年以來，韓元的貶值幅度又比台幣還大，在美元目前維持超強的環境下，此時韓國央行升息，僅讓韓元稍微走強，對台灣出口產業競爭影響不會太大。

王健全解釋，韓元因升息稍微走強後，頂多將韓元與台幣匯率差距拉近一些，讓台、韓出口產業，在匯率方面立足點能較平等些，但產業是否具競爭力，匯率非唯一關鍵，仍端視產品的特性、不可替代性，及是否分散市場風險。

王健全說，韓國產業強項包括記憶體與面板，與台灣出口重點品項高度重疊性，但台灣近幾年來出口產業強項，變成是半導體、資通訊等，兩者已有所區隔。

他認為，韓國相關出口產業過去依靠政府大量補助與規模優勢，如今轉為面臨來自中國更大的規模經濟競爭，導致韓國對中國許多產業從順差變逆差。

不過，王健全強調，台灣產業下一波要面對的敵人，不是與韓國競爭，而是因為通膨、升息導致內需降溫等因素，導致美國乃至於全球經濟的衰退，這才是真正隱憂。

台經院研究六所所長吳孟道認為，韓國央行升息，短期對韓元匯率一定有拉抬作用，然匯率是相對的，長期來說還是取決於美元匯率走勢，若美元持續強勢，韓元等亞幣就會繼續維持相對弱勢。

吳孟道解釋，韓國升息力道雖強，但仍比美國升息步調慢，雙方利差仍在持續擴大，這會導致資金持續流向美元，從以往經驗判斷，新興市場因此受到的衝擊會比較大。

至於韓元走強對韓國出口產業的影響，吳孟道認為不大。他解釋，近期亞幣相對美元都在貶值，只差貶多、貶少，且台灣升息力道還不如韓國，台幣在前2年，也都維持相對強勢地位。

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吳孟道認為，台灣出口產業近年來朝高值化方向發展，因此除了部分產業，如工具機等產業外，對匯率波動的抱怨聲浪會比以前小，是因產業競爭力重點，在於產業附加價值的提升。

吳孟道強調，台灣產業附加價值的提升，在近2年的出口明顯體現，成長較多者包括電子零組件，尤其是半導體，以及銷歐美為主的資通訊產品，都因需求強勁，讓買家願意提高價格，使得匯率對出口的影響已不如以往。（編輯：潘羿菁）1110713