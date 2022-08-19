新台幣貶破30元 學者：短期不易轉強但經濟成長有撐

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（中央社記者蘇思云台北19日電）新台幣今天收盤貶破30元大關，學者分析，利差因素帶動下新台幣確實偏弱整理，不過，台灣經濟成長仍有不錯表現，預料對新台幣仍有一定支撐力道，預期新台幣將在30元持續震盪整理一陣子。

新台幣8月以來盤中頻頻測試30元大關，不過中央銀行近期持續調節讓貶幅收斂，尾盤力守2字頭，不過央行今天也放手，新台幣兌美元今天收盤收30.02元，正式貶破30元關卡，創下2020年6月以來新低。

台經院六所所長吳孟道表示，新台幣近期確實比較偏貶，貶破30元並不意外，目前看起來有兩大因素影響新台幣匯率，一是美國持續升息，台灣雖然有升息但速度比較慢，雙方利差拉大下，新台幣短期要轉強並不容易。

不過，吳孟道表示，近期各國經濟成長率面臨下修潮，美國下修到2%多、明年剩下1%多，台灣相比之下經濟成長仍有不錯表現，對新台幣仍能有一定的支撐力道。

吳孟道指出，新台幣短期雖然可能偏弱，但是也不會弱到哪裡去，除非美元指數升破110，新台幣才可能再明顯走貶，不過可能性應該不高，預料新台幣後續會在30元震盪整理一陣子。

中信金首席經濟學家林建甫也指出，預料新台幣下半年多空因素拉鋸，他點出3個潛在風險，第一是美國加速貨幣政策緊縮力道，外資賣超台股並匯出；第二是人民幣延續貶值會拖累新台幣；第三是防疫政策逐漸鬆綁，赴海外旅遊人數增加，服務貿易可能從過去2年的順差重回逆差。

匯銀人士表示，外資前陣子股利匯出不少，新台幣今年8月開始盤中開始頻頻見到3字頭，以央行今天放手30元態度來看，下週外資可能也會持續偏向匯出，包括股利跟賣股等因素，新台幣後續料在3字頭好一陣子。（編輯：楊凱翔）1110819