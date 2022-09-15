專家：若升息方向不變 全球平均房價恐釀負成長

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（中央社記者賴言曦台北15日電）獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）指出，今年第2季全球房價名目成長率為10%，但實質成長率僅1.6%；專家提醒，若升息大方向不變，最快下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。

萊坊根據各國官方統計機構發布的房價指數，追蹤全球56個主要國家住宅價格表現。

觀察全球今年第2季房價名目成長率，土耳其以160.6%居冠，其次是年增率25.5%的斯洛伐克；成長率最高的前10名國家中，有7個是歐洲國家，包含斯洛伐克、捷克、冰島、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、斯洛維尼亞。

北美市場部分，美國、加拿大分別以20.6%及16.7%分居第6、第10名；台灣以8.4%的漲幅，從第1季的32名緩升到30名，仍屬於中後段表現國家。

細看全球實質房價成長率，今年第2季平均為1.6%，比去年同期的6.2%顯著下滑；進一步觀察個別國家的情況，土耳其實質成長率為45.9%，與名目成長率160.6%相差114.7個百分點，美國實質房價成長率則為11.1%。

相較之下，台灣表現相對平穩，加計考慮通膨因素，實質成長率約有5.8%的正成長，與名目成長率相差僅2.6個百分點。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，全球房價雖然名目上變化不明顯，但與實質成長的落差卻在擴大，顯示各國的貨幣、能源、地緣政治、產業特性、貿易依存度等各種條件，對於全球大通膨的反應逐漸表現到房價上。他認為，如果全球升息的大方向不變，以連跌兩季的折線圖走勢來看，最快在下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。

黃舒衛提到，在這波不同不升息節奏中，美元獨強，亞幣競貶，迫使亞洲市場率先修正，已有包含紐西蘭、馬來西亞、澳洲、中國、南韓及香港等6個地區的短期房價出現反轉，未來是否出現系統性風險，值得關注。

針對台灣市場，黃舒衛分析，台灣通膨壓抑在3%以下且持續探低，因此名目和實質增長差距不大，相較全球市場表現，十分穩健，只要市場自律，即便有升息壓力，但政府加碼管制政策的動機不強；建議消費者、業者都不要過度恐慌或期待，應回歸理性，以中長期持有的自住、自用角度評估市場機會。（編輯：張良知）1110915