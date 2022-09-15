更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
央行升息
新聞專題
央行升息3/39
首頁 / 產經

專家：若升息方向不變 全球平均房價恐釀負成長

2022/9/15 11:46（9/15 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
專家提醒，若升息大方向不變，最快下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。（圖取自Unsplash圖庫）
專家提醒，若升息大方向不變，最快下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北15日電）獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）指出，今年第2季全球房價名目成長率為10%，但實質成長率僅1.6%；專家提醒，若升息大方向不變，最快下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。

萊坊根據各國官方統計機構發布的房價指數，追蹤全球56個主要國家住宅價格表現。

觀察全球今年第2季房價名目成長率，土耳其以160.6%居冠，其次是年增率25.5%的斯洛伐克；成長率最高的前10名國家中，有7個是歐洲國家，包含斯洛伐克、捷克、冰島、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、斯洛維尼亞。

北美市場部分，美國、加拿大分別以20.6%及16.7%分居第6、第10名；台灣以8.4%的漲幅，從第1季的32名緩升到30名，仍屬於中後段表現國家。

細看全球實質房價成長率，今年第2季平均為1.6%，比去年同期的6.2%顯著下滑；進一步觀察個別國家的情況，土耳其實質成長率為45.9%，與名目成長率160.6%相差114.7個百分點，美國實質房價成長率則為11.1%。

相較之下，台灣表現相對平穩，加計考慮通膨因素，實質成長率約有5.8%的正成長，與名目成長率相差僅2.6個百分點。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，全球房價雖然名目上變化不明顯，但與實質成長的落差卻在擴大，顯示各國的貨幣、能源、地緣政治、產業特性、貿易依存度等各種條件，對於全球大通膨的反應逐漸表現到房價上。他認為，如果全球升息的大方向不變，以連跌兩季的折線圖走勢來看，最快在下半年，全球平均房價就會出現實質負成長。

黃舒衛提到，在這波不同不升息節奏中，美元獨強，亞幣競貶，迫使亞洲市場率先修正，已有包含紐西蘭、馬來西亞、澳洲、中國、南韓及香港等6個地區的短期房價出現反轉，未來是否出現系統性風險，值得關注。

針對台灣市場，黃舒衛分析，台灣通膨壓抑在3%以下且持續探低，因此名目和實質增長差距不大，相較全球市場表現，十分穩健，只要市場自律，即便有升息壓力，但政府加碼管制政策的動機不強；建議消費者、業者都不要過度恐慌或期待，應回歸理性，以中長期持有的自住、自用角度評估市場機會。（編輯：張良知）1110915

延伸閱讀
美國8月通膨率8.3%高於預期 聯準會升息3碼機率高預售屋聯合稽查逾半數涉違規 內政部：請縣市政府從重處罰聯準會理事：美國抗通膨須持續升息政策至2023年華爾街日報：房市下滑致財富縮水 中國家庭捂緊荷包
黃舒衛
央行升息半碼 房仲：千萬房貸族每月還款多585元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Fed頻放鷹9月料再升息3碼 央行考量2因素不以美決策為師