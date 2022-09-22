央行鷹派理事反對僅升息半碼 楊金龍提2大考量因素

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行今天舉行第3季理監事會，宣布升息半碼、調升新台幣存款準備率1碼，但這次理監事會罕見出現「未一致同意」狀況，央行總裁楊金龍坦言，有兩位理事不同意升息半碼，認為應該升1碼。

楊金龍點出升息半碼有2大考量因素，一是今年通膨率可望回降，明年便可降至2%以下；第二，明年國內經濟成長將趨緩至3%以下。

中央銀行今天舉行第3季理監事會議，會後由總裁楊金龍宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），未加碼房市管制。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點後，分別由年息1.5%、1.875%及3.75%調整為1.625%、2%及3.875%，自今年9月23日起實施。

值得注意的是，過去理監事會議會後記者會多在理監事會結束，約下午4時30分至5時間舉行，今天卻延後至5時30分，會議時間明顯拉長；新聞稿也藏有玄機，過去對於貨幣政策決策會有「本行全體理事一致同意…」等字眼，今天卻只有「本行理事會同意」。

楊金龍坦言，今天理監事會的貨幣政策決議並非全體一致通過，大家有共識調升存準率1碼，但升息幅度有歧見，有2位理事認為應該升息1碼，才能有效壓下通膨，以及對付房價與房租問題。

央行也在理監事會後記者會參考資料中再次強調，台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，不宜以美國聯準會的貨幣政策架構及決策組織為師，暗示台灣沒有跟進美國聯準會「鷹派升息」的必要性。（編輯：林淑媛）1110922