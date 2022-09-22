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央行利率連3升 房仲：千萬房貸族一年多繳2.4萬元

2022/9/22 20:19（9/22 20:53 更新）
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房仲業者估算，央行連3升之下，千萬房貸族一年多增加新台幣2.4萬元支出。圖為台北市北投區住宅房屋。中央社記者徐肇昌攝 111年9月22日
房仲業者估算，央行連3升之下，千萬房貸族一年多增加新台幣2.4萬元支出。圖為台北市北投區住宅房屋。中央社記者徐肇昌攝 111年9月22日
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（中央社記者賴言曦台北22日電）中央銀行宣布升息半碼（0.125個百分點），大家房屋企劃研究室副理郎美囡估算，央行今天升息半碼後，若以7月份五大銀行新承做房貸利率1.703%足額反應，利率約上升至1.828%，將創2016年3月以來新高。

大家房屋估算，央行連3升之下，千萬房貸族一年多增加新台幣2.4萬元支出。

央行今天舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，利率連3升，升息幅度為半碼，並延續6月作法，搭配調升存款準備率1碼。

中央銀行9月22日決議利率連3升，升息幅度為半碼。（中央社製圖）
中央銀行9月22日決議利率連3升，升息幅度為半碼。（中央社製圖）

郎美囡指出，今年3月份尚未反應升息的五大銀行新承做房貸利率為1.378%，央行先前兩度升息共1.5碼後，利率來到1.703%，若以貸款新台幣1000萬元計算，20年期及30年期每月還款金額約增加1500元，如今又升息半碼，以7月份利率做足額反映，利率升至1.828%，與3月相比，每月貸款負擔預估將增加2000元以上。

郎美囡指出，回顧過去央行升息紀錄，2004年到2008年總共升息16次，2010年至2011年升息5次，這兩次升息循環中，只有2004年到2008年有2次升1碼，其他19次每次僅升半碼，顯示過去升息都傾向緩步調動。

郎美囡指出，從央行這次公布的五大銀行新承做房貸利率在2008年以前才有超過2%水準的情況來看，近14年間五大銀行平均新承做房貸利率未達2%，然而這次升息卻將使利率達到1.828%，可能會造成買方偏觀望，但房價不易大跌，不過因為利率未創新高，所以不至於引發斷頭潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期問卷調查顯示，近4成受訪者會因為這波升息走勢而減少購屋預算，且美國經歷這波升息後，房價已出現連續兩個月下跌走勢，預料國內的利率若持續走升，對於未來房市影響會越來越明顯。（編輯：潘羿菁）1110922

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