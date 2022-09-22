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央行升息半碼 房產業者：短空長多對房價無太大影響

2022/9/22 20:31（9/22 20:52 更新）
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（中央社記者賴言曦台北22日電）央行今天宣布升息半碼，房仲認為，這次升息應是短空長多，對房價影響預期不會太大；代銷業者及建商則認為，雖然實質衝擊小，但對首購、豪宅客的購買信心已造成影響。

央行今天舉行第3季理監事會議，利率連3升，升息幅度為半碼（0.125個百分點），並延續6月作法，搭配調升存款準備率1碼，持續緊縮步調。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，這次溫和升息應是短空長多，央行這次未祭出第5波信用管制措施，主要評估台灣通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行調整步調不躁進，利率調升對房市干擾趨於溫和。

針對央行調高存款準備率，不動產代銷業者海悅總經理王俊傑接受中央社記者電訪時表示，此舉將使銀行資金成本大增，銀行被迫緊縮銀根，放貸也會更加嚴格，投資行為受到直接衝擊，觀察目前市況，短期投資客幾乎退場，留下來的只剩首購、換屋自住等剛性買盤。

國內大型建商則指出，即便對高端豪宅客來說，央行升息也會造成衝擊；不僅如此，升息也會影響產業投資行為，尤其央行先前對建商祭出嚴打養地策略，促請銀行落實借款人要在18個月內動工的規定，恐造成營建業呈現大者恆大，小建商慢慢被淘汰，未必有利市場發展。

此外，建商認為，大型建商雖然現金部位布局較多，比較沒有資金不足、爛尾樓問題，但在原物料價格行情、利息成本皆高環境下，大建商為了回收既有成本，對售價會比較堅持，從消費者的角度來看，房屋議價的空間會變小。（編輯：林淑媛）1110922

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