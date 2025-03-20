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央行利率連4凍 房仲：房市有喘息空間

2025/3/20 17:47（3/20 19:42 更新）
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央行房市信用管制政策未祭出第8波調控，房仲業者認為，去年9月央行祭出第7波信用管制措施效果顯著，全台房市已陷入急凍，此次央行再按兵不動，讓產業有喘息空間。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年3月20日
央行房市信用管制政策未祭出第8波調控，房仲業者認為，去年9月央行祭出第7波信用管制措施效果顯著，全台房市已陷入急凍，此次央行再按兵不動，讓產業有喘息空間。圖為台北市街景。中央社記者何秀玲攝 114年3月20日
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（中央社記者何秀玲台北20日電）中央銀行今天舉行第1季理監事會，會後決議利率連4凍，也未再祭出新的房市管制措施。房仲業者皆認為，去年9月央行祭出第7波信用管制措施效果顯著，全台房市已陷入急凍，此次央行再按兵不動，也讓產業有喘息空間。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，現今國內房市放款緊縮，各大行庫內控「以價制量」，即便央行未升息，5大行庫新承做房貸利率，也已來到近16年新高，淡化了調整利率的必要性，因此本次決議利率凍漲，符合外界預期。

周鶴鳴認為，央行房市政策延續去年第4季的態度，僅維持第7波信用管制，未祭出第8波調控，主要是目前住宅貸款餘額增速已趨緩，連新青安的熱度都較高峰期腰斬，代表央行降低不動產放款集中度，導引房市軟著陸的政策目標已見成效。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2020年以來央行已祭出7次不動產選擇性信用管制，使去年下半年起市場全面趨冷，交易量也反映打炒房效果顯著，全台投資買盤消散，回歸剛性自用市場。

她說，雖然都會區預售價格仍相對穩固，增幅已明顯受限，加上房貸利率已與市場利率脫鉤，同時又透過金檢深入調控，央行短期內暫不出招，也在意料範圍。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行先前就透露，以金檢取代第8波管制，但其實光金檢就讓銀行端神經緊蹦，央行採取全場緊迫盯人式的防守。銀行一方面整體資金仍吃緊，也開始對於客戶條件審慎檢視，民眾也感受到現在房貸申貸不易，且銀行給的條件也不若過往寬鬆。

他認為，此次雖未再出重手，但房市也不會因此有太多變化，房貸在今年第4季前恐怕還是會維持緊縮狀態。（編輯：楊凱翔）1140320

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