央行利率連3升 青安房貸減升半碼優惠維持至年底

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（中央社記者張璦台北22日電）央行今天宣布升息半碼，利率連3升、累計2碼。財政部表示，青安房屋貸款基準利率維持減半碼優惠至今年底止；同時，青安房貸利率若足額反映央行這次調息，一段式機動利率料將升至1.775%。

今年3月中央銀行調升利率1碼，為減輕民眾購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收。6月央行再升息半碼，當時財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。

央行今天舉行第3季理監事會議，調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）。

財政部表示，為兼顧央行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率維持減半碼調升至今年底止。

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，並以中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，並加碼計息。

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儘管中華郵政最新存款利率目前尚未出爐，根據央行6月升息時情況，中華郵政2年期定期儲金機動利率足額反映升息幅度、即半碼，使青安房貸一段式機動利率調高至1.65%，如今央行再調升利率半碼，青安一段式機動利率料將升至1.775%。

此外，財政部指出，青安貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意5度延長辦理期間至今年底，為穩定提供民眾購屋資金需求，屆期前將視市場利率水準、整體房市政策及民眾實際需求檢討評估辦理。（編輯：潘羿菁）1110922