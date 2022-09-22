更多編輯台推薦新聞：
台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

央行利率連3升 青安房貸減升半碼優惠維持至年底

2022/9/22 20:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北22日電）央行今天宣布升息半碼，利率連3升、累計2碼。財政部表示，青安房屋貸款基準利率維持減半碼優惠至今年底止；同時，青安房貸利率若足額反映央行這次調息，一段式機動利率料將升至1.775%。

今年3月中央銀行調升利率1碼，為減輕民眾購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收。6月央行再升息半碼，當時財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。

央行今天舉行第3季理監事會議，調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）。

財政部表示，為兼顧央行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率維持減半碼調升至今年底止。

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，並以中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，並加碼計息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

儘管中華郵政最新存款利率目前尚未出爐，根據央行6月升息時情況，中華郵政2年期定期儲金機動利率足額反映升息幅度、即半碼，使青安房貸一段式機動利率調高至1.65%，如今央行再調升利率半碼，青安一段式機動利率料將升至1.775%。

此外，財政部指出，青安貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意5度延長辦理期間至今年底，為穩定提供民眾購屋資金需求，屆期前將視市場利率水準、整體房市政策及民眾實際需求檢討評估辦理。（編輯：潘羿菁）1110922

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族