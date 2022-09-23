公股銀房貸利率將調整 首購族地板價升至1.81%

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（中央社記者張璦台北23日電）央行22日宣布升息半碼，房貸族壓力加劇；據各公股行庫26日將生效的存款利率，1年期定儲固定利率有調升超過半碼的情況，牽動後續公布的房貸指標利率調幅，可能將升逾半碼，影響既有房貸戶。

不過公股行庫透露，基於市場競爭，優質首購新貸戶仍有機會爭取到1.81%地板價。

中央銀行22日舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，升息幅度為半碼。國銀今天陸續公告調整後的存款利率，公股行庫定價出現分歧。

以國銀龍頭台灣銀行而言，一般定期儲蓄存款1年期、2年期、3年期的機動、固定利率，調幅皆為半碼；合庫銀行也採取相同調整策略。

同時，儘管第一銀行、土地銀行的1年期定儲機動利率足額反映半碼，調升至1.34%；固定利率卻超額反映，一銀調升0.145個百分點，土銀調高0.155個百分點。

一名公股人士指出，央行利率決策是國銀調整各種新台幣牌告利率的指引，但銀行依舊會考量自身業務、政策與存放款結構等，做出定價。

針對固定利率調幅較大、高於機動利率，一名行庫主管表示，這是升息循環啟動之際的定價策略，把客戶引導至固定利率方案，如此一來，後續央行若再次調高利率，銀行資金成本較低且固定。

檢視行庫房貸指標利率的定價基準，有些是依7家或6家行庫一般非大額定儲存款「固定利率」的平均數而定，有些則是採「機動利率」；換言之，採取「固定利率」平均數計算方式的行庫，其既有房貸戶的利率調幅，可能升逾半碼。

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此外，有別於央行6月升息半碼時、各大行庫定儲固定利率幾乎是有默契地「超額」反映，這次央行調高利率，台銀、合庫等將定儲機動與固定利率調幅訂定在同一水位，也就是「僅足額」反映升息半碼。

一名公股人士指出，行庫6月雖多將定儲固定利率的調幅訂高於半碼，但在機動利率升半碼之下，牽涉到各行庫房貸舊貸戶利率調幅不同，當時也確實有個案客戶反映，為何央行升息半碼，某些銀行的房貸利率卻調得較高；因此機動、固定利率調升幅度都定價在0.125個百分點，是較為理想的情境。（編輯：潘羿菁）1110923