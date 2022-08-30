樂屋網：全台逾半數房貸族 年收入不到80萬元

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（中央社記者賴言曦台北30日電）房屋物件網站樂屋網統計聯徵中心資料後指出，2021年全台逾半數房貸族年收入不到新台幣80萬元，占全體約50.26%；年收入逾400萬元族群則只占總體房貸的2.52%，至於破億豪宅則多數是無貸款購入。

樂屋網指出，2021年全台有18.4萬筆房貸，其中年收入40萬元到80萬元的族群貸款筆數最多，達6.6萬筆，占36.16%；其次是年收入80萬元到120萬元的族群，貸款筆數為4.3萬，占23.58%；尤其年收入未滿40萬元族群也不乏有人買房，房貸筆數約2.6萬筆，占14.1%。

進一步比較各族群的購屋價格區間，樂屋網指出，年收入未滿40萬元族群，平均購屋鑑價近980萬元，比年收入40萬元到80萬元區間的族群平均購屋鑑價880萬元還高。

樂屋網分析，年收入未滿40萬元的族群，每月薪資約3.4萬元，其中至少有2.7萬元要拿來繳付房貸，一般人實在難以負荷，預估多半有其它資金挹注，跟他人合資或讓親友借名登記，是較為合理的情況。

另外，年收入280萬元以上族群，購屋總價就開始突破2000萬元，購屋坪數也多半來到60、70坪左右。

樂屋網指出，研判年收入280萬以上族群可能會選擇更精華地段，房屋單價更高，因此才會出現年收入在320萬到360萬元的族群，購屋面積達64坪，但年收入360萬到400萬元的族群，購屋面積反而縮到62坪的狀況。

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至於年收入逾400萬元族群，申貸的房屋價值則約落在2800萬元；樂屋網指出，換算這類族群的月收入超過33萬元，每月房貸約7.9萬元，約僅占收入23%，顯見該族群並非真的需要貸款來買房，而是利用低利房貸操作財務槓桿，將資金運用於其它地方。

樂屋網調研中心經理洪安怡透過新聞稿指出，中央銀行對高價住宅有放款限制，而市場上破億元的豪宅大多以現金購入，不會貸款，因此除去這類極端值來看，多數民眾多數會購買1100萬元內住宅，若以相同價格來看，南部有機會購入中古透天厝，北部可能只能買入小公寓。（編輯：楊蘭軒）1110830