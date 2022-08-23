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建商緩推案及買盤降溫 7月房貸年增率探19個月新低

2022/8/23 20:21
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（中央社記者謝方娪台北23日電）市場修正對未來景氣看法，房市供需同步降溫，金管會今天公布7月房貸年增率降至8.52%，創19個月新低；建築貸款年增率11.63%，創33個月新低。

金管會今天公布本國銀行不動產放款最新概況，截至今年7月底止，本國銀行承作購置住宅貸款餘額達新台幣9兆1364億元，相比去年同期增加7176億元、年增率收斂至8.52%，創2021年1月以來、19個月新低。

金管會銀行局副局長林志吉表示，房貸年增率已連4個月下滑、創近19個月新低，推測主要受政府打炒房政策、央行今年兩度升息、疫情升溫等因素影響；加上市場修正對未來景氣看法，建商推案縮手、需求面也下滑，房市供需同步減少，以致房貸年增率走緩。

不僅房貸年增率呈現收斂態勢，截至今年7月底止，本國銀行承作建築貸款餘額為3兆3462億元，相比去年同期增加3486億元、年增率降至11.63%，一舉創下2019年11月以來、33個月新低。

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林志吉說，貸款為衍生需求，主要還是取決於房地產交易量，房市交易棟數若增加，不管是建商購地、周轉金或住宅貸款需求自然會增加，觀察第2季房市買賣棟數，的確有較第1季下降。

同步檢視國銀不動產放款品質，7月底房貸逾放金額降至71.29億元，逾放比連8個月持平於0.08%，建築融資逾放金額則降至28.07億元、逾放比微幅下降0.01個百分點至0.08%。（編輯：楊蘭軒）1110823

林志吉
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