六都房市 房仲：22行政區前7月移轉棟數減逾2成

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（中央社記者賴言曦台北24日電）房仲引述六大都會區地政局建物買賣移轉棟數資料表示，今年前7月房市整體交易量為14萬9982棟，較去年同期衰退1.4%；其中，買氣降溫最有感的縣市是台南市，若以行政區來看，高雄市橋頭區年減逾7成，衰退幅度居六都之冠。

觀察今年1到7月房屋買賣移轉棟數量縮情況，若以縣市作為區別，台南市是六都中買氣轉淡最有感的縣市，區域內有6個行政區的房屋買賣移轉棟數年減2成以上，分別為新市區、仁德區、南區、東區、六甲區、永康區及新營區。

統計也顯示，六都中有22個行政區買賣移轉棟數下滑超過2成，尤其是高雄市橋頭區量縮71.2%最明顯，台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區年減54%居第3名。

然而僅管買氣降溫，但交易量減少逾2成的22個行政區中，多數地區房價還是維持上漲，只有台中市東區、台南市新營區房價走跌，分別年減1.9%、2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍透過新聞稿分析，高雄市橋頭區去年因台積電設廠話題吸引買盤，但由於當地房價不斷創高，較去年同期上漲32.2%，加上通膨、升息及打炒房政策影響建商推案速度，市場觀望氣氛濃厚，導致橋頭區買氣降溫幅度居六都之冠。

雖然台中市東區、台南市新營區房價走跌，但陳金萍認為，這兩地跌幅均在2%內，顯示房價仍有撐，但目前房價已處於高檔，在其餘行政區買氣降溫、交易量縮後，預估房市將回歸供需基本盤，至於將來房價是否有修正空間，有待市場接受度而定。

展望後市，陳金萍提到，近期房市不確定性增加，交易量能確實有放緩跡象，加上部分行政區房價漲幅過高，以及中央銀行啟動升息循環，拉高房貸利率，加重購屋者負擔，拉長消費者決策時間，過往追價、搶購市況不再，建議有意購屋民眾多觀察自身需求，保守看待未來房市發展。（編輯：楊凱翔）1110824