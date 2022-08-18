住展：全台不二價建案僅4%玩真的 多數仍可議價

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（中央社記者賴言曦台北18日電）住展雜誌抽樣統計全台灣共50個標榜「不二價銷售」的新建案，比對其平均開價與實價登錄成交均價後發現，僅有4%建案是真的不二價，其餘大部分建案仍留有議價空間，且50個不二價建案的平均議價率約為7.07%。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，不二價的定義是指「不接受消費者討價還價，開價等於成交價」，自實價登錄實施後，不少建案紛紛打出不二價銷售策略，期盼能縮短買、賣雙方議價時間，加速成交。

但住展雜誌統計全台50個不二價建案後發現，開價與成交價完全一致的不二價建案只有2個，占整體比例僅4%；議價率5%內的建案有17個，占比約34%；議價率介於5.01%至10%、10.01%至15%的建案數各有12個，占比分別為24%；議價率15.01%以上的建案有4個，占比為8%；顯示多數不二價建案都可以殺價。

住展雜誌發現，平均開價與平均成交價落差最大的建案位於台北市大同區，落差約每坪新台幣13.9萬元。

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全台50個不二價建案中，議價空間最高的前3名依序位於新竹縣新埔鎮、高雄市鳳山區、宜蘭縣壯圍鄉，議價率分別為21.85%、18.57%、15.9%，且這3個區域的不二價建案議價率甚至比一般建案更大，顯示消費者遇到業者宣稱不二價銷售時，仍需謹慎應對。

針對不二價建案仍有議價空間的現象，何世昌分析，台灣民眾購屋仍習慣殺價，即使業者盼不二價銷售，最終仍需向市場妥協；另外也不排除部分建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳；最後則與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，導致折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。（編輯：趙蔚蘭）1110818