房仲：第2季購屋單價創高 坪數寫2009年來最低

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（中央社記者賴言曦台北24日電）房仲引述聯徵中心最新資料顯示，今年第2季購屋單價為每坪新台幣28.3萬元，創歷史新高，但平均購屋面積卻僅43坪，創2009年以來最低，房仲分析，這顯示民眾面對高房價，多採取以居住空間換取預算空間的方式買房。

據聯徵中心統計資料，今年第1季、第2季申請房貸的購屋人，平均購屋總價分別為1215萬元及1214萬元，其中第1季的平均購屋總價創歷史新高，第2季則不遑多讓；另外，房貸核貸中位數皆達79%，顯示一般購屋人貸款近8成的情況普遍。

資料也顯示，第2季平均貸款利率開始反映中央銀行3月升息1碼的效應，平均貸款利率來到1.69%，創近9季以來新高。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，過去一段時間房價大漲，民眾購屋單價持續走高，不過單價創高但總價未創高，研判是民眾用居住空間換取預算空間，加上建商將壓縮室內面積的經驗往雙北以外區域複製、小宅物件受歡迎等影響，讓民眾購屋的面積越來越小。

曾敬德提到，高房價也顯示出幾項趨勢，包含購屋總價居高不下，民眾為降低購屋負擔，只能盡量拉高房貸成數，同時利用30年期房貸為每月支出負擔減壓，並且也出現買貴、買小情況。（編輯：趙蔚蘭）1110824