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國壽全面調升10月保單宣告利率 富邦南山暫不調整

2022/10/2 11:58
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（中央社記者蘇思云、謝方娪、潘姿羽台北2日電）美國聯準會（Fed）與央行9月都再度升息，國泰人壽10月1日率先全面調高保單宣告利率5個基本點（1個基本點為0.01個百分點），富邦人壽、南山人壽、台灣人壽等，10月則暫不跟進調整。

國泰人壽調高宣告利率後，美元利變壽險主力保單拉高到3.25%到3.4%，新台幣利變壽險則是拉高到1.55%到1.75%。

國泰人壽上次大規模調高宣告利率是在今年4月，國壽發言人林昭廷告訴中央社記者，近幾個月都有新錢進來，考量區隔帳戶近期投資報酬率都有提升，因此10月不管停售、現售的保單都提高宣告利率，且是同樣幅度，以回饋保戶投資報酬率提高的成果。

不過，全球陸續升息，今年初起，壽險公司因升息預期已競相調高利變型保單宣告利率搶市，引起金管會關注，並要求業者應該用區隔帳戶債息率作為基礎，也就是說，業者還是要看自身投資報酬率狀況來做調整。

富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽沒有調整10月宣告利率，據了解新光人壽可能調升停售及台幣現售保單宣告利率，不過因10月1日適逢週末，部份公司尚未正式對外公布，後續是否跟進仍有待觀察。（編輯：林淑媛）1111002

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