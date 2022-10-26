建商推案轉趨保守 建築貸款年增率探3年新低

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（中央社記者謝方娪台北26日電）建商推案轉趨保守，帶動本國銀行9月底建築貸款年增率續滑落至10.68%，創36個月新低；因經濟前景不明及央行升息，民眾購屋信心受影響，9月底住宅貸款年增率8.08%，探22個月新低。

根據金管會最新統計，截至今年9月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額達新台幣9兆1955億元，年增率8.08%，創22個月新低；建築貸款餘額3兆3835億元，年增率10.68%，創36個月新低。

金管會銀行局副局長林志吉分析，9月房貸及建融年增率較8月下降，主因各大機構紛紛調降經濟預測，受景氣前景不明及央行升息影響，民眾購屋信心動搖，建商推案同樣轉趨保守。

同步檢視國銀不動產放款品質，9月底購置住宅貸款逾放金額68.1億元，逾放比持平於0.07%；建築貸款逾放金額降至27.39億元，逾放比下降0.02個百分點，滑落至0.08%。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會公布，截至今年9月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額13.26兆元，月增0.08兆元，存款總餘額及金融債券發售額49.26兆元，月增0.3兆元，依銀行法第72條之2規定設算，9月底銀行不動產放款平均比率為26.92%，月減0.01個百分點，比率連3月走降。

若從個別銀行觀察，比率在29%以上銀行已連2個月掛零；比率在28%至29%的銀行有8家，月增1家；比率在27%至28%的銀行有10家，月減2家。

林志吉表示，9月有1家銀行比率自27%至28%區間向上跳至28%至29%區間，主因比率分母、即該家銀行存款減少所致，比率分子、即不動產放款差異不大。（編輯：張均懋）1111026