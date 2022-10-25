景氣放緩升息發酵 9月房貸餘額年增下探近2年低點

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）經濟放緩、政府打房以及升息效應發酵等因素籠罩，房市氛圍愈來愈保守；中央銀行今天公布9月房貸餘額年增率僅8.17%，不只連續6個月下跌，更創下近2年新低紀錄。

央行今天公布9月房貸餘額新台幣9兆2427億元，月增352億元，年增率8.17%，為2020年12月以來最低增幅。

央行官員指出，民眾交屋通常會避開農曆鬼月，鬼月後的下一個月數據多會顯著回升；但以今年9月來看，月增352億元，遠遠不及2021年同期的609億元、2020年736億元，顯見房市確實氛圍轉趨保守。

央行官員分析，政府健全房地產措施延續、全球經濟前景不明朗、金融市場動盪以及央行升息墊高購屋成本，這些因素都使得民眾購屋時更為審慎，從數據來看，也可發現房市呈現量縮格局。

房地產素有保值抗通膨的話題，央行官員說，學者對於房市走勢提出兩種不同看法，一是通膨高漲，房地產相對保值，二是景氣放緩之下，房市將缺乏支撐力道，「這兩個效果方向相反，目前看起來是景氣方面的效果會比較大」。

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央行官員指出，高收入族群受影響相對有限，但對一般民眾來說，經濟不好、股市沒有賺錢，生計受影響之下，購屋又是一筆龐大金額，自然會考慮更多。

央行今天也公布9月建築貸款餘額3兆273億元，月增227億元，年增12.04%；央行官員表示，雖然年增率較8月的12%擴大，主要是建商多會避開農曆鬼月、延後開工，因而出現小幅反彈，但中長期下滑趨勢並未改變。（編輯：張均懋）1111025