房仲：23%住宅房貸未清償 平均每戶房貸餘額455萬

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（中央社記者潘智義台北24日電）信義房屋引述金管會最新統計資料顯示，和銀行借款還有房貸未還約201萬戶，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，約有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455.5萬元。

不過，信義房屋引用金管會資料顯示，今年8月房貸還完的比借的還多，8月總房貸戶數較7月減少310戶，若排除2月過年的季節性因素，將是近3年首見房貸數戶減少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿指出，若從統計數據來看，僅約1/4屋主身上還揹有房貸，早年購屋者多申請20年期的房貸，也就是2002年前多數屋主可能已經無貸一身輕，也可以解釋當景氣修正時，但房價修正幅度並不大，因為除了新買房子的屋主外，多數的屋主可能資金壓力並不大。

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曾敬德表示，從統計資料來看，今年1月銀行的房貸戶總量超過200萬戶，去年景氣不錯的第4季，平均每個月都淨增加約5000戶的房貸戶，不過今年8月已經出現還得比借得多，房貸戶數較7月減少約310戶，大致也反映房市買氣在第3季明顯衰退。

曾敬德表示，許多資料都顯示今年第3季房市開始出現明顯量縮，主要與美國升不升息有關，台股重挫、房貸利率上揚，且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。（編輯：趙蔚蘭）1111024