房市風向球 9月新增房貸利率創逾6年新高

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（中央社記者蘇思云台北21日電）央行升息效應持續發酵，不過8月碰到鬼月部份預售屋交屋、貸款延後，央行今天公布9月五大銀行新承做房貸金額月增49.69億元到547.21億元，房貸利率也上揚到1.731%，創下逾6年新高。

央行統計，9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣547.21億元，較8月增加40.69億元。

9月五大銀行新承做房貸利率則持續上揚至1.731%，月增0.002個百分點，並創下105年6月以來新高紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美說明，雖然央行9月23日升息半碼，中華郵政在9月28日跟進調整，但因為銀行調整房貸利率時間點會落後，月調也要到10月，有的銀行甚至11月才會調整，因此10月統計才會比較明顯看到央行升息的影響。

五大銀行新承作房貸金額微幅上升，蔡惠美表示，由於8月碰到農曆鬼月，很多預售屋交屋、貸款會稍微延後，9月發現部分銀行分戶貸款稍微增加。

不過，如果從六都交易量看房市的變化，9月六都建物買賣移轉棟數月減4.16%、年減14.15%，如果看今年前9月六都建物買賣移轉棟數也呈現年減1.41%。

蔡惠美指出，六都移轉棟數不僅包含住宅，也包含商用、工廠等在內，近期觀察不動場市場交易氛圍趨於謹慎保守，比較不像去年情形，包括央行升息、經濟下行風險在升高，近期全球金融走勢震盪，不動產市場中不管是投資或自用都趨於保守，「市場觀望氣氛比較濃」。

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媒體關注央行是否還會加碼打炒房措施，蔡惠美指出，央行總裁楊金龍近期幾次理監事會後記者會也說，升息對於健全房市、抑制投機還是有發揮作用，央行會持續觀察市況來做評估。

蔡惠美表示，9月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.451%，較8月的1.415%上升0.036個百分點；其中，除部分銀行因上月承做利率較高的土建融貸款案，致資本支出貸款利率基期較高外，其餘各類貸款利率皆因央行9月升息而較8月上升。（編輯：林淑媛）1111021