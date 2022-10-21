更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

房市風向球 9月新增房貸利率創逾6年新高

2022/10/21 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）央行升息效應持續發酵，不過8月碰到鬼月部份預售屋交屋、貸款延後，央行今天公布9月五大銀行新承做房貸金額月增49.69億元到547.21億元，房貸利率也上揚到1.731%，創下逾6年新高。

央行統計，9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣547.21億元，較8月增加40.69億元。

9月五大銀行新承做房貸利率則持續上揚至1.731%，月增0.002個百分點，並創下105年6月以來新高紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美說明，雖然央行9月23日升息半碼，中華郵政在9月28日跟進調整，但因為銀行調整房貸利率時間點會落後，月調也要到10月，有的銀行甚至11月才會調整，因此10月統計才會比較明顯看到央行升息的影響。

五大銀行新承作房貸金額微幅上升，蔡惠美表示，由於8月碰到農曆鬼月，很多預售屋交屋、貸款會稍微延後，9月發現部分銀行分戶貸款稍微增加。

不過，如果從六都交易量看房市的變化，9月六都建物買賣移轉棟數月減4.16%、年減14.15%，如果看今年前9月六都建物買賣移轉棟數也呈現年減1.41%。

蔡惠美指出，六都移轉棟數不僅包含住宅，也包含商用、工廠等在內，近期觀察不動場市場交易氛圍趨於謹慎保守，比較不像去年情形，包括央行升息、經濟下行風險在升高，近期全球金融走勢震盪，不動產市場中不管是投資或自用都趨於保守，「市場觀望氣氛比較濃」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體關注央行是否還會加碼打炒房措施，蔡惠美指出，央行總裁楊金龍近期幾次理監事會後記者會也說，升息對於健全房市、抑制投機還是有發揮作用，央行會持續觀察市況來做評估。

蔡惠美表示，9月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.451%，較8月的1.415%上升0.036個百分點；其中，除部分銀行因上月承做利率較高的土建融貸款案，致資本支出貸款利率基期較高外，其餘各類貸款利率皆因央行9月升息而較8月上升。（編輯：林淑媛）1111021

蔡惠美
時隔4年M1b與M2再現死亡交叉 央行：資金動能仍充沛 房市風向球 7月新增房貸連2跌利率創6年高
楊金龍
新台幣跌跌不休貶破32元 央行：外資賣股匯出是關鍵 貨幣政策自主性降低 楊金龍：央行決策面臨三大挑戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族