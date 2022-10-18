業界悲觀情緒濃 中國官媒宣稱Q4房市有望修復

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（中央社記者李雅雯上海18日電）中共20大會議期間，官媒拋出房市正向訊息，直指多地首間房貸利率降至4%以下，利多政策提振房地產市場，第4季房市可見加速修復；民間機構則對房市復甦抱持保留態度。

中國國務院主辦媒體經濟日報旗下證券日報18日指出，人民銀行9月底連續推出大利多房市政策，包括下調首間個人住房公積金貸款利率、階段性放寬部分城市首間住房貸利率下限，這有助於振興房市。

中國多個城市首間房貸利率降至4%以下，石家莊、天津等地14日起銀行跟進下調，以天津地區來說，多家銀行利率從4.1%降至3.9%；石家莊地區多家銀行將利率4.1%降至3.8%。

據證券日報不完全統計，山東濟寧、廣州清遠及陽江、貴州貴陽、湖北武漢及宜昌、襄陽等多個城市首間房貸利率均打破4.1%下限，最低降至3.7%。多地首間個人住房公積金貸款利率也陸續下調。

諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪說，房貸利率下調意味購房成本再降低，購房需求釋放有助於房市活躍度提升。東方金誠首席宏觀分析師王青說，調整房貸利率是影響居民中長期貸款及樓市走向的關鍵。

官媒引述業界人士背書指出，隨著樓市政策利好釋放，地方因城施策逐步深化，對於提振房地產市場行情意義重大，有利於促進剛性和改善購房需求釋放，第4季房市有望加速修復。

官媒拋出房市正向訊息，民間機構預期則是悲觀。中國房地產研究機構中指研究院甫於日前發布最新統計，北京、上海、廣州、深圳等一線城市在十一長假期間，房市成交規模均較去年同期下滑，北京跌幅高達64%。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜評估，官方持續推出房市利多措施，不過由於開工率低、購房意願下降、投資熱度不再等因素，新房中長期需求恐仍看淡。

至於接下來房地產市場如何恢復，必須看宏觀經濟如何修復、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控措施如何調整、購房政策如何形塑、保交樓措施如何落實等。（編輯：曹宇帆）1111018