金管會副局長人事 銀行局王允中、檢查局郭文龍尚光琪

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（中央社記者羅元駿台北17日電）原金管會銀行局副局長林志吉今年調任金管會主秘一職，金管會今天公布新人事，原銀行局主秘王允中陞任副局長，檢查局副局長則由檢查局主秘郭文龍及證期局主秘尚光琪陞任。

金管會今天發布新人事，林志吉調任金管會主秘後，由原銀行局主秘王允中陞任銀行局副局長，人事案今天起生效。

另外，金管會今天也發布檢查局的2名副局長人事案，由檢查局主秘郭文龍及證期局主秘尚光琪陞任，並將於4月21日到職。

王允中自中國文化大學法律學系畢業，並為國立政治大學法律學系研究所碩士，經民國82年公務人員高等考試二級考試金融法務組及格，擔任過金管會銀行局科長、專門委員、副組長、組長及主秘職務。

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郭文龍自中興大學農產運銷學系畢業，經民國78年特種考試台灣省基層公務人員考試丙等考試金融類科及格，擔任過金管會檢查局科長、專門委員、副組長、組長及主秘職務。

尚光琪畢業於政治大學財稅學系，並為台灣大學會計學研究所碩士，經民國83年公務人員高等考試一級考試證券管理財務組及格，曾任金管會證期局科長、專門委員、副組長、組長及主秘職務。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140417