央行再升息 公股銀房貸利率最快10/3反映

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央行22日升息半碼，各公股銀行26日起調高存款利率，各行庫房貸適用的指標利率，調整依據有別，調幅0.125個百分點起跳，最快10月3日反映。圖為從高處遠眺台北市北投區建築概況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北24日電）央行22日升息半碼，各公股銀行26日起調高存款利率，各行庫房貸適用的指標利率，調整依據有別，調幅0.125個百分點起跳，最快10月3日反映；基於市場競爭考量，優質首購新貸戶仍有機會爭取到1.81%地板價。

以目前非政策性貸款的首購房貸最低樓地板利率1.81%試算，比起先前的1.31%水準，每新台幣100萬元房貸、30年期，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加241元，年增2892元。

換言之，若民眾貸款金額為1000萬元，1年增加利息支出逼近2萬9000元。

中央銀行22日宣布升息半碼（0.125個百分點）、利率連3升，公股銀行相繼公告調整後的存款牌告利率，並將於26日起實施，台灣銀行、第一銀行、合庫銀行、土地銀行等的1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.34%，足額反映央行本次升息幅度。

不過，檢視各天期定儲固定利率，部分行庫超額反映；行庫主管說明，這是升息循環啟動之際的訂價策略，將固定利率水準調高於機動利率，把客戶引導至固定利率方案，如此一來，央行若再次調高利率，銀行資金成本較低且固定。

指數型房貸利率計算方式為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調高，幅度、時間則隨各公股銀行採行的調整依據和季調、月調日期而不同。

如果是以各行庫定儲存款「固定利率」平均為房貸指標利率的公股銀行，其舊貸戶房貸利率升幅料將超過0.125個百分點，包含台銀、彰化銀行、一銀和台灣企銀等；確切利率須待各家行庫於季調、月調時公布的數字而定。

定價基礎以各行庫定儲存款「機動利率」平均數為房貸指標利率的公股銀行，舊貸戶利率則應調高半碼，反映央行本次升息幅度，具體調幅待生效日公告。

公股人士指出，央行22日升息後，市場房貸利率地板價從1.685%，升高半碼至1.81%，即便部分行庫既有房貸調幅超過半碼，考量市場競爭力，新承作最低價仍可落在1.81%，且不只公股，各家銀行都有此默契；至於能否拿到優惠利率，須通盤考量是否為首購、房地產區位、信用紀錄和個人收支比、負債狀態等。

至於公股銀行房貸戶最快何時開始有感，台企銀表示，若遇央行調動利率，將依照與客戶約定的房貸利率引用標準，陸續調整；以台企銀4種房貸常用標準中的「定儲利率指數月調」為例，反映央行這次升息的調整生效日落在10月3日。

檢視其他行庫房貸利率調整時間，華銀「定儲利率指數」定價最快10月7日適用；土銀月調為每月10日，但10月逢雙十國慶放假，因此順延至10月11日；合庫銀、一銀生效日也因逢假日，順延到10月17日；彰銀月調生效時間為每月的15日；台銀、兆豐銀行房貸利率反映央行本次升息，則落在10月21日。1110924