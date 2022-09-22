民眾購屋及建商推案信心下滑 房貸、建融年增率雙降

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（中央社記者謝方娪台北22日電）經濟成長預測下修加上央行升息動搖民眾購屋信心，8月國銀房貸年增率創21個月新低；另政府打炒房等因素奏效，建商態度轉趨保守，8月建築貸款年增率創35個月新低。

金管會統計，截至今年8月底止，本國銀行承作購置住宅貸款餘額達新台幣9兆1608億元，年增率收斂至8.43%，創2020年12月以來、21個月新低；建築貸款餘額3兆3564億元，年增率降至10.9%，創2019年10月以來、35個月新低。

金管會銀行局副局長林志吉分析，8月房貸年增率再探低，主因民眾購屋信心受經濟成長預測下修及央行升息影響；8月建融年增率走低，則因政府部會打炒房政策奏效，加上經濟情勢不確定性因素影響，建商態度轉趨審慎保守。

觀察國銀不動產放款品質，截至今年8月底止，購置住宅貸款逾放金額下降至69億元，逾放比月減0.01個百分點、降至0.07%；建築貸款逾放金額單月大增4.93億元、達33億元，逾放比衝上0.1%，創9個月新高。

林志吉指出，8月建築貸款逾放比月增0.02個百分點，主因有一家銀行將一家建築開發公司貸款個案轉列逾放所致，「目前是看到單一個案因素」。

金管會除了關注國銀不動產放款餘額概況，還會逐月審視國銀依銀行法第72條之2規定設算的不動產放款比率是否合規。

截至今年8月底止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達13.18兆元，月增0.05兆元，存款總餘額及金融債券發售額為48.96兆元，月增0.4兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為26.93%，月減0.12個百分點，比率已連2個月下滑。

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銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

從個別銀行觀察，8月比率落在29%以上的銀行掛零，月減1家；比率介於28%至29%區間的銀行有7家，月減1家；比率落在27%至28%的銀行有12家，月增2家。整體而言，比率落在警戒區的銀行家數呈現下滑。（編輯：潘羿菁）1110922