房市吹冷風？ 8月房貸餘額年增8.54%創1年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）打炒房措施與升息雙管齊下，政策效應持續發酵，房市已有感降溫。中央銀行今天公布8月房貸餘額增速持續放緩，年增率8.54%、下探逾1年半新低，建築貸款年增率也創近3年新低。

中央銀行今天公布8月房貸餘額為新台幣9兆2075億元，僅較7月增加250億元，和過去兩年動輒500、600億元的月變動量相比，明顯收斂，顯見房市降溫愈來愈明顯，年增率也連續5個月下滑，降至8.54%，為110年1月以來新低。

央行官員分析8月房市交易降溫原因，除了農曆民俗月是傳統淡季，關鍵還是政府打炒房一系列措施以及央行升息的政策效應發酵。

央行總裁楊金龍昨天也在理監事會後記者會談到對房市看法，他指出，政府各部會持續落實「健全房地產市場方案」措施，央行緊縮貨幣政策也有助於強化選擇性信用管制措施成效，加上疫情影響仍在，使得今年以來房市交易趨緩。

央行官員補充，若觀察不動產相關數據，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度大致穩定，不動產貸款逾放比率也低，各項信用指標都有往比較健康的方向走。

儘管央行昨天舉行的理監事會並未加碼房市管制措施，官員表示，央行利率連3升，且調升存款準備率1碼，外界普遍認為升息對房市有影響，升準也會讓銀行放款更審慎。

央行同步公布8月建築貸款餘額為3兆46億元，月增159億元，年增率為12%、續創下108年10月以來最低紀錄。（編輯：潘羿菁）1110923