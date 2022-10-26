刺激房市 中國最少10城首購房貸利率跌破4%

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（中央社台北26日電）中國房市未見起色，當局此前容許符合條件的城市取消首購房貸款利率下限後，已最少有10個城市的首購房貸利率跌破4%，進入3字頭。不過有業內人士表示，目前房市下行趨勢未有明顯改善。

綜合證券時報及澎湃新聞報導，9月29日中國人民銀行（央行）、中國銀保監會發布通知稱，對於6至8月份新建商品住宅銷售價格與去年同期及與之前一個月比較均連續下降的城市，可自行決定在今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

根據易居研究院智庫中心的數據，中國國家統計局70個大中城市房價指數顯示，至少有23個城市符合本輪央行新政要求，其中二線城市有8個，包括哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明和貴陽，三線城市有15個，包括泉州、溫州、瀘州、岳陽及桂林等。

貝殼研究院最新統計顯示，截至10月19日，已有10個城市的首套房貸利率降跌破4%，即踏入3字頭。

二線城市中，昆明首套房貸利率降至3.95%，武漢、天津和貴陽首套房貸利率降至3.9%，石家莊首套房貸利率降至3.8%。三、四線城市中，清遠首套房貸利率最低，已降至3.7%。

從利率變化來看，10月石家莊、蘭州首套房貸主流利率下調幅度最大，達到30個基點。

符合階段性放寬房貸利率下限政策的城市中，包括大連、哈爾濱、溫州、泉州等城市房貸利率仍維持在4.1%的水平上，之後仍有調整空間。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，目前房地產市場下行趨勢尚未有明顯改善，央行及銀保監會通過階段性調整差別化住房信貸政策，有利於降低購房成本，激發置業需求入市。

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但她表示，當前房地產市場預期整體偏弱，第4季仍需更大力度、更大範圍、更快節奏地優化政策，特別是針對核心二線城市，有助於帶動整體市場復甦。

報導引述信達證券研報認為，相較於前期地方性頻頻發放幅度小的放鬆政策，本輪全國性政策工具，包括房貸利率下限放鬆、公積金貸款利率下降、置換購房個稅減免等，都由上而下釋放了穩房市的積極訊號，後續調控手段有望繼續升級加碼，對居民信心和市場預期有正面作用。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111026