政院：全額補貼勞工紓困貸款因升息所增負擔

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（中央社記者賴于榛台北22日電）央行今天決議升息半碼。行政院晚間透過新聞稿指出，為減輕部分民眾貸款負擔，勞工紓困貸款因升息增加的負擔，將由政府全額補貼，其餘相關政策貸款，也將依既有貸款規定繼續提供補貼。

中央銀行下午舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，利率連3升，升息幅度為半碼（0.125個百分點）。政院說，央行決議有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定，尊重央行權責。

政院表示，但經考量，升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，為減輕部分民眾貸款負擔，勞工紓困貸款因升息增加的負擔，將由政府全額補貼，而相關政策貸款也將依既有貸款規定繼續提供補貼。

為協助受疫情影響勞工，勞動部2020年及2021年開辦勞工紓困貸款，每人貸款最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息，2020年及2021年共計核撥159萬件。

政院說，申辦紓困貸款的勞工屬經濟相對弱勢族群，因此由政府補貼勞工在貸款期間3年內，因央行升息致貸款利率調升，政府將全額補貼勞工增加的利息，由勞動部紓困振興特別預算剩餘款支應。

另外，政院指出，青年創業及啟動金貸款，貸款金額100萬以下，本就提供5年利息全額補貼，故於補貼期間內，利率調升差額由政府全額吸收，申貸業者未受影響。

就學貸款部分，政院表示，目前有93%申貸學生，也就是家庭年所得於114萬元以下的學生，在學期間無須負擔利息，另7%就學貸款學生需自行負擔半額或全額的利息。

政院說，這次升息教育部將協助補貼因升息所增加的利息，所有辦理就學貸款的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔，且畢業後還款者如申請緩繳本息，緩繳期間利息也是政府全額吸收。

另外，政院表示，紓困振興貸款將配合央行升息，調整補貼金額，但須受限每家公司的補貼額度上限。

政院指出，青年安心成家購屋貸款在3月央行升息時，已協調公股行庫自行吸收半碼，將持續維持3月的補貼利率至年底；內政部政策性房貸本就享有優惠貸款利率，且3月央行升息時，也由內政部住宅基金吸收半碼，將續維持補貼利率至今年底。（編輯：林興盟）1110922