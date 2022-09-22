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央行未祭第五波信用管制措施 楊金龍：有3大考量

2022/9/22 20:13（9/22 20:29 更新）
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圖為台北市北投區住宅房屋。中央社記者徐肇昌攝 111年9月22日
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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北22日電）央行今天舉行第3季理監事會議，房市未提出第五波信用管制措施主要有3個考量；央行總裁楊金龍表示，今年以來緊縮政策也有助於強化管制措施，未來仍會適時檢討調整相關措施，以促進金融穩定。

中央銀行今天舉行第3季理監事聯席會議會後記者會，會中宣布升息半碼（半碼為0.125個百分點）、調升存款準備率1碼，但在房市部份未祭出第五波信用管制。

楊金龍表示，這次未調整房市管制措施主要有3個考量因素；第一，央行自2020年12月以來，已經四度調整選擇性信用管制措施，有助銀行授信風險控管。今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度大致穩定，不動產貸款的逾放比率也低。

第二，今年3月以來央行實施的緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效，「利率調升對房價也有抑制作用。」

第三，隨著政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受到疫情影響，今年以來房市交易趨緩。

楊金龍表示，未來央行持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施，以促進金融穩定。

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央行今天發布統計，8月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣506.52億元，較7月減少52.41億元，是連續3個月下滑。此外，房貸利率則持續上攀至1.729%，月增0.026個百分點。

央行今天同時公布8月金融概況，8月的M1b與M2年增率分別為7.55%、6.93%；8月證券劃撥存款餘額持續上升，達到3兆2270億元，較7月增加1209億元。（編輯：林淑媛）1110922

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