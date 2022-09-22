利率連3升 央行宣布升息半碼、調高存準率1碼

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行今天舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，利率連3升，升息幅度為半碼（0.125個百分點），並下修今年經濟成長率至3.51%、估今年消費者物價上漲率（CPI）為2.95%。



美國聯準會於台北時間週四凌晨更宣布最新決議，升息3碼且暗示年底前可能再升5碼，鷹聲繚繞也讓股匯市聞訊下挫。



台灣中央銀行緊接在美國聯準會公布利率決策後，今天下午舉行理監事會議。



不過中央銀行總裁楊金龍日前於演講指出台灣與美國經濟體質差異大，不宜以聯準會的決策為師，暗示台灣沒有必要跟進聯準會的鷹派作法；央行今天決議也符合外界預期，利率連3升，但升息幅度僅半碼，並延續6月作法，搭配調升存款準備率1碼。



至於對台灣經濟展望，中央銀行下修今年經濟成長率預測值至3.51%，較6月預測值3.75%減少了0.24個百分點，估CPI上漲2.95%，高於6月預估2.83%。（編輯：潘羿菁）1110922