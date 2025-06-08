台灣房租指數屢創高 房仲：短期壓力難緩解

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（中央社記者何秀玲台北8日電）台灣房租續創新高，根據主計總處最新統計，今年2月房租指數108.06再創新高，年增率達2.56%，已連續19個月超過2%，也是2008到2009年金融海嘯以來最大漲幅。專家分析，通膨、房價高漲與房東持有成本增加，都是推升租金主因，短期內租金壓力難以緩解。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價上漲後使租賃需求增加，而新完工的房屋因房價水準與住房品質較高，會要求較高租金回報，加上近年通膨現象也對租金上漲產生帶動效應。

他進一步說明，統計數據指出，自2022年起租金即呈現上升趨勢，由於租約通常為期一年以上，後續換約時，房東多會參考周邊租金水準與生活負擔調整房租，連帶使得租金走揚，目前看來趨勢似乎尚未扭轉。

他指出，根據統計，今年2月的房租指數108.06，再創歷史新高，4年來上漲8.3%，算是金融海嘯以來上漲速度最快時候；若以區域來看，中部地區年增率仍超過3%，達到3.17%，居全台之冠、北部地區2月房租年增率達2.47%、南部地區租金年增率達2.4%。

曾敬德說，政府推動的新青安政策有減緩租金壓力的效果，部分首購族趁著政策幫忙完成購屋大事，由租轉買。不過從去年第4季起，房市交易量縮，可能有自住客開始評估租還是買較划算，只是現在購屋成本不低，包括房價與每個月房貸，甚至目前房貸利率普遍升至2.5%以上，容易讓部分經濟能力許可的租客開始考量租或買的性價比。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中向中央社記者表示，2022年至今央行累計6度升息，總幅度達3.5碼，利率調升使背負房貸的屋主繳款金額增加，部分房東便將增加的負擔藉由漲租轉嫁到房客身上，在降息減壓前，租金下滑可能性不大。

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他進一步分析，由於近年國際情勢變化多端，俄烏交戰、中東動盪及美國關稅戰，影響原物料的進口成本，連帶推升房屋修繕成本；加上水費、電價也逐年拉高，整體租賃成本節節攀升，且都會區因就業機會多，人潮持續湧入，租屋市場供不應求，奠定租金上漲的基礎，使租屋族的居住壓力愈來愈大。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來房價持續上漲，購屋門檻提高，讓更多人選擇租屋；「以租代買」帶動租屋需求增加，在供需失衡狀況下，進一步拉升租金。目前看來，房價仍呈現高檔盤整，加上通膨未歇，整體租金上漲趨勢短期內應該難以改變，未來仍需關注政策調控與市場供需變化。（編輯：林淑媛）1140608