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內政部：全國近9月平均租金微降 租補未致市場波動

2025/1/23 17:29
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（中央社記者高華謙台北23日電）內政部今天說，去年12月底全國平均租金新台幣9016元，較去年3月9093元微幅下降0.8%，以雙北市最高，不過各縣市沒有明顯變動，顯示整體租金價格穩定，租金補貼沒有造成租金明顯變動。

內政部今天舉行「113年底全國各行政區租金統計發布記者會」。地政司長王成機表示，繼去年8月首度發布全國各行政區及租屋型態的租金四分位數統計資料後，這次再依113年12月底51.3萬件的租金補貼租約進行統計，並就租約樣本達40筆的行政區發布租金四分位數統計資料，涵括全國289個行政區，涵蓋率為79%，較去年8月增加11個行政區。

王成機說，同時也針對其中218個行政區發布租屋型態，包括整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房3類租金四分位數統計資料，讓租屋族更瞭解不同租屋型態實際租金價格分布情形。

他表示，為觀察整體租屋市場租金價格變動情形，這次並特別新增公布全國及各縣市的租金平均數統計資料，經統計去年12月底全國平均租金為9016元，較去年3月9093元微幅下降0.8%，整體租屋市場租金價格變動呈現相對穩定；在各縣市中，以台北市平均租金1萬3054元最高、新北市1萬2923元次高。

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針對租金統計資訊公布精進措施，王成機說，自114年起租金補貼申請，會將租屋型態列為必填欄位；每年6月底12月底定期公布統計資料；以及將在不動產資訊平台新增條件式查詢功能，讓民眾更容易查詢。

與會的兆基管理顧問股份有限公司董事長李建成表示，身為從業15年的包租代管業者，內政部非常努力製作租金統計資料表，媒體說租金上漲，但根據資料，租金並沒有上漲，租金補貼與租金上漲一點關係都沒有。（編輯：翟思嘉）1140123

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王成機
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