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日本政府24年來首次介入市場 大量拋匯力挽日圓急貶

2022/9/22 17:27（9/22 17:38 更新）
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日本政府時隔24年大量售出美元、購入日圓，介入匯市。（中央社檔案照片）
日本政府時隔24年大量售出美元、購入日圓，介入匯市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）鑑於東京外匯市場日圓急貶至一美元兌145日圓，日本政府及日本央行日本銀行今天決定介入市場，售出美元。這是日本政府大約時隔24年大量售出美元、購入日圓，介入匯市。

日本財務省（相當於財政部）財務官神田真人今天下午5時15分（台灣時間下午4時15分）左右對媒體表示，日本政府介入外匯市場，以阻止日圓急速走貶。

日圓下午5時左右來到一美元兌145.80日圓，但下午5時3分左右，出現急速購入日圓的情況，日圓一度來到一美元兌142.60日圓左右，急速升值。

神田對媒體說：「外匯市場出現投機性的動向，日圓急速走貶，政府擔憂這種過度變動的情況，因此方才採取了斷然的措施。」

被媒體問及「斷然的措施意味著介入市場嗎」的問題時，神田回答說：「是的」。

日本政府及日銀上一次介入市場是2011年11月，約時隔11年。不過，像這次日圓急貶的局面，日本政府及日銀大量拋售美元、購入日圓，干預匯市的情形，則是1998年6月以來首見。1998年6月，日圓貶至一美元兌140日圓。（編輯：韋樞）1110922

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