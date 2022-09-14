新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國8月通膨率高於預期，讓聯準會持續大幅升息的機率提高，市場恐慌情緒蔓延。曾是地表最強貨幣的新台幣，今天摜破31元整數大關，寫下逾3年新低，台幣狂貶的背後是否有苦難言？對台灣經濟產生何種影響，一次整理關鍵掌握。

美國聯準會主席鮑爾放話打擊通膨為第一要務，市場因此緊盯美國最新通膨數據，盼從中窺得後續升息路徑。然而，美國甫公布的8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，高於市場預期的8%；核心CPI年增率6.3%，也超越市場預期的6%。

最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，通膨持續延燒之下，聯準會激進升息的步調更難踩剎車。美股道瓊指數反映市場恐慌情緒，狂洩1276點，為兩年多來最慘。

亞洲股匯市今天也慘遭血洗，台股開盤後賣壓湧現，一度失守14600點整數關卡，盤中跌幅收斂，終場收在14658.31點，下挫236.10點；新台幣匯率今天以31.088元作收、重貶1.98角，也創下逾3年最低紀錄。

●新台幣匯率31元會成為新常態嗎？

新台幣匯率在8月中旬貶破30元大關後，短短1個月的時間，就再度跌破31元，貶勢又快又急。展望新台幣走勢，匯銀人士直言，31元將成為「新常態」。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠列出4大關鍵，認為新台幣直至年底，都是「易貶難升」格局；新台幣貶值的首要關鍵就是美國聯準會的鷹派升息，令美台利差擴大，台灣升息幅度又遠不及美國，只能看到聯準會的車尾燈，因此難以阻擋資金外流。

第二，近期亞幣走弱，人民幣、韓元、日圓更是頻頻破底，考量出口競爭力，新台幣只能跟進貶值，以免訂單被搶走。

第三，兩岸局勢愈來愈緊張，匯率對於地緣政治又相當敏感，在此情況下，台幣「不貶也難」。

第四，後疫情時代，各國都已經陸續打開邊境，與疫情共處，台灣也不例外。台灣民眾本來就愛出國，可以想見邊境開放後，會有一波報復性旅遊潮，參考過去水準，匯兌規模一年約達200億美元，外匯需求也將令台幣承壓。

●新台幣貶值對經濟影響為何？

美國聯準會今年啟動升息循環，美元指數應聲大漲，據央行提供資料顯示，美元指數今年以來已經漲14.46%，非美貨幣多呈貶值，人民幣貶8.41%、新台幣貶10.93%，韓元、日圓貶幅較大，分別為14.53%、19.68%。

新台幣匯率如同溜滑梯持續下挫，今天更貶破31元整數大關，出口商歡天喜地，甚至覺得不夠，希望繼續貶值。

台灣機械工業同業公會日前就表示，受美元強勢升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率貶值、但鄰近國家如日本貶幅更大，對於台灣機械設備廠商的海外接單能力造成嚴重影響，希望政府放手讓新台幣續貶，維持產品出口競爭力。

匯銀主管分析，近來新台幣貶勢凌厲，除了大環境使然，央行也有比較放手，關鍵就是主要競爭對手如韓國貶值幅度遠遠超過台幣，導致台灣出口商搶訂單更辛苦。

另一方面，匯銀主管指出，許多研究機構示警全球經濟走緩之下，台灣第4季可能「旺季不旺」，近期也看到外銷訂單翻黑的訊息；在出口動能可能放緩的情況下，央行有意讓台幣趨貶，呼應出口商需求。

不過中經院副院長王健全提醒，匯率是雙面刃，貶值有利出口競爭力，但會使原物料等進口成本上升，也不利於控制通膨。

雖然台灣是出口導向的經濟體，貶值似乎較有利，王健全表示，全球需求走弱，台幣又沒有貶贏對手，因此他持平看待台幣走貶對經濟的影響。

●亞幣競相貶值，是否會釀起新一輪金融風暴？

今年全球面臨嚴峻的通貨膨脹考驗，美國聯準會主席鮑爾更放話要全力對抗通膨，展現聯準會的鷹派立場，美元因而成為全球最大吸鈔機；熱錢回流美元之下，非美貨幣只能一貶再貶。

近期亞幣競相貶值，部分人士嗅到類似當年亞洲金融風暴的危機感，中央銀行外匯局局長蔡烱民也出面安定市場信心。

蔡烱民日前表示，從歷史經驗來看，強勢美元確實可能引爆危機，因為新興市場風險較高，當資金大舉撤出時，金融市場陷入動盪，會讓避險需求升溫、助漲美元，形成循環。

蔡烱民指出，部分國家確實受到強勢美元的衝擊，不過整體來看，原物料出口國表現穩定，美國等大型經濟體的終端需求也還在，台灣最近出口增速放緩，但也還是正成長，「目前為止，衝擊還ok」。

王健全也說，近幾年亞洲國家外匯存底還算豐沛，足以應付突如其來的衝擊，他並不擔心類似亞洲金融風暴的情況再次發生；反倒是阿根廷、巴西、土耳其等經濟體值較脆弱，必須留意熱錢撤出帶來的風險。（編輯：潘羿菁）1110914