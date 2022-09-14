美通膨超乎預期引發持續升息憂慮 亞股隨美股挫跌

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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天的美國和歐洲股市頹勢走跌，美國最新公布的通膨數據超乎預估，引發市場憂心美國聯準會（Fed）將持續升息的疑慮，投資人紛紛拋售持股。

東京、香港、上海、首爾、台北和雪梨等股市都收挫，扭轉前幾天市場樂觀預期美國消費者物價指數表現帶來的漲勢。

美國政府昨天公布的數據顯示，8月消費者物價指數（CPI）年度增幅略為放緩至8.3%，但和7月相比，月增幅度為0.1%，持續攀升。

華爾街股市聞訊重挫，道瓊指數收盤狂瀉近1300點，標準普爾500指數收跌4.3%。超乎預估的通膨數據粉碎了市場期盼美國聯準會減緩升息腳步的希望。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）指出：「聯準會恐必須更積極升息，這對風險資產而言是利空。」

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）則警告，持續以高利率控制通膨恐導致美國經濟衰退。

東京股市今天領跌亞股，日經225指數重摔2.8%，收在28818.62點。

港股恆生指數重挫2.5%，收在18847.10點，主要因媒體披露復星集團遭中國監管單位盯上，引發投資人不安，市值大失血。

上海綜合股價指數則跌0.8%，收在3237.54點。

至於亞洲其他股市也一片慘綠，雪梨股市重挫逾2.5% ，台北和首爾股市跌逾1.5%，威靈頓、新加坡、馬來西亞和曼谷股市也收低。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110914