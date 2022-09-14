美通膨高於預期台股警戒？黃天牧：不會有信心危機

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金管會主委黃天牧14日強調，台股基本面良好，不會有信心危機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北14日電）美國通膨數據高於市場預期，市場憂心美國將再加大升息力道，牽動投資人對台股後市信心，金管會主委黃天牧今天強調，台股基本面良好，不會有信心危機。

美國8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，高於市場預期，美股狂瀉，台股今天同樣重挫236.10點，終場收在14658.31點，跌幅1.59%，成交值新台幣1861.35億元。

黃天牧今天出席經濟日報「第13屆權民搶百萬權心權力創造財富」啟動記者會，會後接受媒體採訪強調，台股有基本面價值。

黃天牧說，台股殖利率加股票股利逾4%，本益比約10.95倍，今年前8月上市櫃公司營收相比去年同期有雙位數成長，且上市櫃公司海外投資收益創至少近10年新高，均顯示上市櫃公司基本面良好。

針對整體資金情勢變化，黃天牧坦言，升息及通膨的確會對國際資金流動產生影響，不過股市並非只看短期，而是要看中長期表現。

黃天牧說，日前證券周邊單位提出強化ESG（環境、社會及公司治理）、大數據及資安等面向的相關措施，意在強化台灣資本市場基礎建設，「台股基本面良好，台股不至於有信心問題」。

因美國8月通膨率高於市場預期，市場認為美國聯準會（Fed）9月升3碼以上的可能性提高，恐衝擊台股表現，市場高度關注金管會是否祭出股市穩定措施。

黃天牧表示，資本市場是動態監理，國安基金現在已在場內，金管會將看國安基金相關作為，再進行適度處理。

他說，短期內升息對資金流動會有影響，但受影響的並非只有台灣股市，觀察近幾日台股若呈現下跌，跌幅大概落在中間，並非跌最深的股市。

黃天牧呼籲，投資人不必過於驚慌，台股有基本面在，待升息及資金情況穩定後，自然會有穩定行情出現，投資人不必過分擔心，「台股投資標的是好的，不會有什麼問題」。（編輯：林淑媛）1110914