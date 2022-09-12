今年前8月證交稅收1235億 年減717億創歷史最大減量

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今年以來台股走勢震盪，證交稅前8月實徵新台幣1235億元，比去年同期減少717億元，為史上最大減量。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北12日電）今年以來台股走勢震盪，證交稅前8月實徵新台幣1235億元，比去年同期減少717億元，為史上最大減量；財政部表示，市場預期美國聯準會9月再升息，證交稅易受政經不確定因素牽制，會持續觀察、審慎評估能否達成全年預算數。

財政部今天公布前8月全國賦稅收入概況，在營所稅、綜所稅和營業稅挹注下，總稅收達2兆2608億元、年成長16.8%，締造歷年同期新高；然而，證交稅今年以來皆呈現負成長。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，通膨、升息壓力籠罩，加上美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台等政治、經濟環境不確定因素，市場瀰漫觀望氣氛，導致台股交易量下滑。

今年8月及前8月上市櫃股票平均每日成交值分別為2522億元、3099億元，與去年同期逾4000億元水準有所差距；梁冠璇指出，8月證交稅實徵141億元，受到高基期影響，年減42.3%，為連續8個月負成長，也是連5月減幅達雙位數。

觀察前8月證交稅表現，梁冠璇表示，實徵淨額1235億元雖是歷年同期第2高，但比去年同期少717億元、為史上的同期最大減量，年衰退36.7%、創下民國91年網路泡沫化以來的最深跌幅。

至於全年證交稅是否能達成預算數，梁冠璇指出，證交稅全年目標為1768億元，現在距離達標仍有533億元，也就是說，未來4個月，平均每月需要133億元稅收貢獻，換算下來，上市櫃股票平均日成交值需來到約2613億元才能達標。

她表示，9月截至目前，上市櫃股票平均日均成交值落在約2635億元，看起來是正向態勢，但市場預期美國聯準會（Fed）9月將繼續升息，證交稅容易受政治、經濟環境變動因素牽制，財政部會持續觀察、審慎評估。

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證交稅今年能否達標仍是未知數，不過，檢視112年度總預算案歲入編列情形，稅課收入中，證交稅參考近4年稅收編列1546億元，減列223億元，年減幅將近13%。

此外，房地交易似乎有趨緩之勢，土地增值稅8月實徵73億元、年減12.6%，連5黑，梁冠璇指出，主要是因去年有大額稅款案件，基期較高所致。契稅8月實徵約12億元，雖年增2.5%，但主要是因遞延入帳才由黑轉紅，為短期出現的正成長局面。（編輯：潘羿菁）1110912