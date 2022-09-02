財長：台股尚有動能 國安基金續關注3大國際情勢

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（中央社記者張璦台北2日電）台股近日下挫，財政部長蘇建榮今天表示，1、2個月前台股下跌時，成交量只有新台幣1000億元規模，令人擔心，但上市櫃成交量近2天有近3000億元水準，顯示尚有動能。

同時，他指出，台灣廠商持續投資、看好未來，國安基金將繼續關注3大國際經濟面向，盡全力維持金融市場穩定。

蘇建榮今天與媒體座談，近日台股挫低，今天終場下跌128.82點，收在14673.04點，媒體關切國安基金動向。

蘇建榮指出，國安基金持續關注3大國際經濟情勢及國內經濟實體面向；首先，今年俄烏戰爭、COVID-19疫情、塞港等，造成由供給面推動的通膨，美國聯準會（Fed）本認為通膨是短暫的，但到了今年年初認清不是如此，因此開始升息，這樣的情況下，對市場流動性有很大的影響。

蘇建榮表示，美國貨幣政策採價量調整，影響經濟成長；同時，台灣政府近年推動台商回流，產業鏈重組下，台灣對美國、歐洲、東南亞出口成長幅度高於對中國市場，也因如此，若美國經濟進一步下挫，對台灣的影響可能會比以前還要大一點。

蘇建榮指出，儘管台灣對中國的出口成長率，近期不如對新南向國家等，但中國疫情清零、限電政策，導致生產萎縮，這也是國安基金必須評估的議題。

第3點則是俄烏戰爭對能源價格和歐洲的影響；蘇建榮表示，雖然中國內需放緩，使國際能源需求下降，導致能源價格短期下跌，但戰爭帶來的衝擊還是存在，也得關注是否會進一步影響歐洲經濟。

從國內經濟情況檢視，他表示，雖然出口接單有所減緩，後續還需觀察是否影響景氣，同時，今年進口資本設備多，顯示廠商投資持續進行、看好未來。

針對短期面因素，蘇建榮指出，昨天跌超過300點，但是上市櫃成交量有將近3000億元，今天下挫超過百點，不過成交量也比前1、2個月價跌量縮時好，顯示尚有動能；基本上國安基金無法透露如何操作，但會盡全力維持金融市場穩定。（編輯：潘羿菁）1110902