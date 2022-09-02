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台積電走弱台股週線挫605點 留意美中科技冷戰效應

2022/9/2 16:36（9/2 17:20 更新）
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台股2日震盪走低，終場下跌128.82點，收在14673.04點，跌幅0.87%，失守14700點整數關卡。（中央社檔案照片）
台股2日震盪走低，終場下跌128.82點，收在14673.04點，跌幅0.87%，失守14700點整數關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天走勢震盪，電子權值股台積電股價創約1個半月來新低，成交值新台幣145.48億元；分析師認為，美中科技冷戰再度延燒，台積電今天走勢疲弱，但目前仍可以較中性的眼光看待，可留意後續效應是否擴大。

台股今天震盪走低，終場下跌128.82點，收在14673.04點，跌幅0.87%，失守14700點整數關卡，成交值新台幣2311.11億元，週線下挫605點，呈現連2黑。

市場傳出台積電夥伴輝達（Nvidia）、超微（AMD）遭美禁止出貨人工智慧（AI）高階晶片給中國客戶。儘管媒體報導輝達獲1年緩衝許可，但主要晶圓代工合作夥伴台積電今天股價仍下挫，終場下跌5.5元，以485元作收，跌幅1.12%，週線收黑。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，台股受到上週美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會釋出鷹派發言影響，本週資金緊縮持續加壓，加上新台幣逼近貶破30.6元，加速外資賣超速度，其中以台積電、聯發科等電子權值股作為提款標的。

林漢偉分析，過去台積電也曾因為美國政府要求不能接華為先進製程訂單而受到影響，不過今天已傳出這次台積電先進製程不會受到太大衝擊，因此目前仍可以較中性的眼光看待，然而後續美中科技冷戰的效應會不會持續擴散，是需要觀察的重點。

針對今天台積電走勢疲軟，林漢偉認為，研判今天有不少法人在憂心禁令是否會擴散的氛圍下，先行出脫台積電持股，等待美中之間的氣氛較為明朗後，再考慮買回。

另外，雖然蘋果（Apple）8日即將發表新品，但林漢偉認為，由於歐美經濟放緩，蘋果新機發表能否帶動相關概念股反彈，還是要觀察蘋果在美國股市的表現，以及中國官方的防疫政策會否影響蘋果供應鏈及交貨時程，進而造成消費者取消預購，導致蘋果下修訂單。（編輯：楊蘭軒）1110902

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