國安基金不夠力？阮清華：全球緊縮護盤策略修正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股動盪，國安基金執行秘書阮清華2日表示，升息導致資金移動，經濟成長趨緩甚至衰退，加上中國封控是否影響國際供應鏈順暢，這些都是變數，國安基金會密切關注，必要時一定採取相應措施。中央社記者張璦攝 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）國安基金執行秘書阮清華表示，今年7月中旬進場護台股，與2020年3月COVID-19疫情爆發時進場相比，2次雖都是股市全球性下跌，但市場宛如「顛倒」情況，當時流動性沒問題，這次各國採緊縮貨幣政策，護盤策略一定會修正調整。

台股近日連日挫低，針對護盤力道是否充足，他表示，國安基金今年7月進場時，台股指數是在13951點，今天收盤約14673點，漲幅沒有完全吐回去，且進場後，台股漲幅在亞洲股市居首位。

台股今天在台積電、聯發科及航運股震盪走低下，終場下跌128.82點，跌幅0.87%，收在14673.04點，成交值新台幣2311.11億元；指數失守14700點整數關卡，週線連2黑。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天接受媒體聯訪時指出，美國費城半導體指數偏弱、台積電ADR也下跌，導致今天台股半導體族群下挫；同時，航運股因為航價下修呈現弱勢。

他指出，外資也是重要因素，昨天賣超300多億元、今天再賣超約140億元，影響大盤表現；然而，現在大環境因為通膨盤旋、各國啟動升息，美國聯準會（Fed）官員不斷放鷹，對市場影響大。

阮清華說，升息導致資金移動，經濟成長趨緩甚至衰退，加上中國封控是否影響國際供應鏈順暢，這些都是變數，國安基金會密切關注，必要時一定採取相應措施，避免非理性下跌狀況出現。

國安基金前一次進場護盤，是2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發時，當時進場207天、花不到8億元帶領台股上漲逾49%，重返萬點。

阮清華指出，這次護盤和前次不一樣、市場環境顛倒，上次因COVID-19疫情，各國經濟不好，紛紛降低利率印鈔票，流動性沒問題，但如今採緊縮政策，因此這次護盤策略會做修正；他也坦言，兩次操盤，壓力都不小。

至於這次護台股已經動用多少銀彈，阮清華表示，10月開例會時，依法公布金額。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1110902