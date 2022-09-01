期交所推4大機制 明年底商品全納動態價格穩定措施

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台灣期貨交易所總經理周建隆今天表示，期交所擬定「3+E」發展重點，包括建置客製化契約交易平台、擴大店頭集中結算規模、推出期貨風控防衛機制2.0，並促進期貨業永續發展。

期交所規劃明年6月推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算，明年底把所有商品納入動態價格穩定措施，今年規劃買賣申報整批撤銷機制推廣至經紀商，明年推出斷線後刪單等措施。

期交所下午舉行期貨市場新未來發表記者會，說明上述內容。關於建置客製化契約交易平台方面，周建隆指出，可提供交易人隨選服務，交易所需的契約規格，可彈性選擇契約到期月份、履約價格、到期結算方式等，提供多元交易服務；客製化部位及標準化部位可合併計算保證金，提升資金效率。

周建隆指出，建置客製化契約交易平台初步規劃客製化契約標的，包含股價指數、股票等股權類商品為主，未來將研議擴大適用商品範疇。

其次，期交所規劃擴大店頭衍生性商品結算規模，周建隆指出，今年7月25日已開辦店頭衍生性商品集中結算業務，推出結算會員自營交易自願性新台幣利率交換契約（IRS）集中結算，目前已有11家結算會員，結算部位餘額新台幣176億元。

周建隆表示，明年6月期交所規劃推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算，屆時包括IRS和NDF的自營或客戶交易，都可集中結算，結算會員將可增加到23家。

周建隆指出，期交所後續研議推出新台幣無本金交割利率交換契約等，持續爭取國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可，吸引外資參與集中結算市場。

期貨風控防衛機制2.0方面，周建隆表示，期交所、期貨商、交易人三方攜手合作，升級市場防衛機制，強化市場穩健。

他指出，期交所將在明年底把所有商品納入動態價格穩定措施，今年規劃買賣申報整批撤銷機制推廣至經紀商，明年推出斷線後刪單等，未來在期貨商端，強化夜盤風控機制，包括日盤收盤後壓力測試、交易人帳戶風險提醒注意等。

關於建置期貨市場ESG資訊平台，期交所會協助期貨商導入永續治理架構，鼓勵期貨業者推動ESG。（編輯：張均懋）1110901